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https://tr.sputniknews.com/20220206/adiyamanda-340-ev-karantinaya-alindi-1053518357.html
Adıyaman'da 340 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 340 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 340 evde karantina başlatıldı. 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T04:13+0300
2022-02-06T04:13+0300
2022-02-06T04:13+0300
karantina
ev
adıyaman
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Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 340 ev karantinaya alındı.
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karantina, ev, adıyaman
Adıyaman'da 340 ev karantinaya alındı Abone ol
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 340 evde karantina başlatıldı.
Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 340 ev karantinaya alındı.