https://tr.sputniknews.com/20220206/adiyamanda-340-ev-karantinaya-alindi-1053518357.html

Adıyaman'da 340 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da 340 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 340 evde karantina başlatıldı. 06.02.2022, Sputnik Türkiye

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2022-02-06T04:13+0300

karantina

ev

adıyaman

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Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 340 ev karantinaya alındı.

adıyaman

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karantina, ev, adıyaman