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Ağrı Belediye Başkanı Sayan: CHP'deyken A4 kâğıtlarını bantla birleştirip üzerinde namaz kılıyordum
Ağrı Belediye Başkanı Sayan: CHP'deyken A4 kâğıtlarını bantla birleştirip üzerinde namaz kılıyordum
CNN Türk'te canlı yayına konuk olan Ağrı Belediye Başkanı Sayan, "CHP'de mescit açtırmak için uğraştım, büyük zararlarını gördüm. CHP'de namazı A4 kâğıtlarını... 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T11:51+0300
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ağrı
chp
cnn türk
savcı sayan
namaz
politika
kemal kılıçdaroğlu
kağıt
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AK Partili Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan dün CNN Türk kanalında 'CNN Türk Masası' adlı programa konuk oldu. CHP'den neden koptuğunu anlatan Sayan, "CHP'de mescit açtırmak için uğraştım, büyük zararlarını gördüm. CHP'de namazı A4 kâğıtları üstünde kılıyordum. Kimse kimseyi kandırmaya çalışmasın. Seccade götürmek bile yasaktı. Milletimiz duysun. Ben A4 kâğıtlarını bantla birleştiriyordum, üzerinde namaz kılıyordum, sonra o A4 kâğıtlarını toplayıp çöpe atıyordum. Anlatabiliyor muyum?" ifadelerini kullandı.'Kılıçdaroğlu ile ilgili 15-20 gün önce ilginç bir şey geldi'Sayan, CHP ile ilgili olarak ayrıca şu açıklamaları yaptı: "Sayın (CHP lideri Kemal) Kılıçdaroğlu ile ilgili 15-20 gün önce ilginç bir şey geldi. Belki Sayın Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan edecek bir bilgi, belge. Biz belden aşağı siyaset yapmıyoruz. Biz elimizin tersiyle ittik. Biz bunun üstüne atlamış olsaydık belki sayın Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde bir gün kalamazdı."
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Ağrı Belediye Başkanı Sayan: CHP'deyken A4 kâğıtlarını bantla birleştirip üzerinde namaz kılıyordum

11:51 06.02.2022 (güncellendi: 12:06 06.02.2022)
© AAAğrı Belediye Başkanı Savcı Sayan
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© AA
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CNN Türk'te canlı yayına konuk olan Ağrı Belediye Başkanı Sayan, "CHP'de mescit açtırmak için uğraştım, büyük zararlarını gördüm. CHP'de namazı A4 kâğıtlarını üstünde kalıyordum" açıklaması yaptı.
AK Partili Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan dün CNN Türk kanalında 'CNN Türk Masası' adlı programa konuk oldu.
CHP'den neden koptuğunu anlatan Sayan, "CHP'de mescit açtırmak için uğraştım, büyük zararlarını gördüm. CHP'de namazı A4 kâğıtları üstünde kılıyordum. Kimse kimseyi kandırmaya çalışmasın. Seccade götürmek bile yasaktı. Milletimiz duysun. Ben A4 kâğıtlarını bantla birleştiriyordum, üzerinde namaz kılıyordum, sonra o A4 kâğıtlarını toplayıp çöpe atıyordum. Anlatabiliyor muyum?" ifadelerini kullandı.

'Kılıçdaroğlu ile ilgili 15-20 gün önce ilginç bir şey geldi'

Sayan, CHP ile ilgili olarak ayrıca şu açıklamaları yaptı: "Sayın (CHP lideri Kemal) Kılıçdaroğlu ile ilgili 15-20 gün önce ilginç bir şey geldi. Belki Sayın Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan edecek bir bilgi, belge. Biz belden aşağı siyaset yapmıyoruz. Biz elimizin tersiyle ittik. Biz bunun üstüne atlamış olsaydık belki sayın Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde bir gün kalamazdı."
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