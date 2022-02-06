Ahmet Hakan: İktidarın tamamen elektrik faturalarına yönelmesinin vakti geldi de geçiyor

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugünkü 'Ana muhalefet partisi: Elektrik faturaları' başlıklı köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:"Türkiye’de epey zamandır hayat pahalılığı ve ekonomideki sorunlar için 'en etkili muhalefet partisi' nitelemesi yapılıyordu. Son zamanlarda ise konu biraz daha özelleşti ve şu duruma geldi: Ana muhalefet partisi: Elektrik faturaları. Nereye gitsem, kiminle konuşsam... Gündem hep elektrik faturaları. Herkes kendi elektrik faturasını çıkarıp gösteriyor. Elektrik faturalarına yansıyan rakamlar üzerinden dönüyor muhabbetler. İktidarın (CHP lideri) Kemal Kılıçdaroğlu’nu, (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı) Ekrem İmamoğlu’nu falan bir tarafa bırakıp tamamen elektrik faturalarına yönelmesinin vakti geldi de geçiyor yani."
"Türkiye’de epey zamandır hayat pahalılığı ve ekonomideki sorunlar için 'en etkili muhalefet partisi' nitelemesi yapılıyordu. Son zamanlarda ise konu biraz daha özelleşti ve şu duruma geldi: Ana muhalefet partisi: Elektrik faturaları.
Nereye gitsem, kiminle konuşsam... Gündem hep elektrik faturaları. Herkes kendi elektrik faturasını çıkarıp gösteriyor. Elektrik faturalarına yansıyan rakamlar üzerinden dönüyor muhabbetler.
İktidarın (CHP lideri) Kemal Kılıçdaroğlu’nu, (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı) Ekrem İmamoğlu’nu falan bir tarafa bırakıp tamamen elektrik faturalarına yönelmesinin vakti geldi de geçiyor yani."