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AK Parti Sözcüsü Çelik: Çirkin yaklaşımları lanetliyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik: Çirkin yaklaşımları lanetliyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ülkemizden ve dünyanın her tarafından milyonlarca insan Cumhurbaşkanımızın ve Değerli Hanımefendi’nin sağlığı için iyilik... 06.02.2022, Sputnik Türkiye
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine yönelik sosyal medyada yer alan açıklamaları kınadı. Çelik şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220206/erdogan-bugun-de-hastaligi-hafif-sekilde-geciriyor-calismalarimiza-evden-devam-ediyoruz-1053524495.html
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ömer çelik, türkiye, korona

AK Parti Sözcüsü Çelik: Çirkin yaklaşımları lanetliyoruz

14:02 06.02.2022 (güncellendi: 14:04 06.02.2022)
© İHAÖmer Çelik
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© İHA
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ülkemizden ve dünyanın her tarafından milyonlarca insan Cumhurbaşkanımızın ve Değerli Hanımefendi’nin sağlığı için iyilik dileklerini iletiyorlar. Buna karşın insanlıktan nasibini almamış bazı kişilerin çirkin yaklaşımlarını ise lanetliyoruz" açıklamasını yaptı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine yönelik sosyal medyada yer alan açıklamaları kınadı.
Çelik şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizden ve dünyanın her tarafından milyonlarca insan Cumhurbaşkanımızın ve Değerli Hanımefendi’nin sağlığı için iyilik dileklerini iletiyorlar. Buna karşın insanlıktan nasibini almamış bazı kişilerin çirkin yaklaşımlarını ise lanetliyoruz. Cumhurbaşkanımızın ve Saygıdeğer Hanımefendi’nin sağlıklarına dönük çirkin yaklaşımlarda bulunanlar insanlıktan nasibini almamıştır, bunların şifa bulması da imkansızdır. İnsanlıktan nasibini almamış bu kişilere en iyi cevabı, iyilik ve sağlık dileyen milyonlar vermektedir. İnsanlıktan nasibini almamış olanları kendi kinlerine ve çirkinliklerine mahkum ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve Değerli Hanımefendi’ye acil şifalar diliyoruz."
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