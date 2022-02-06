Ali Koç: Bir daha ağzınızdan yolsuzlukla ilgili şeyler çıkarsa pişman olursunuz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu’nun (YDK) Ocak Ayı Olağan Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu.Koç, Hulusi Belgü'nün kendisi için söylediği sözlere cevap verirken adeta çileden çıktı. ‘Kulübü menajerlere teslim etmişsin’ diyen Belgü'ye ateş püsküren Koç, kürsüden iddialara çok sert cevap verdi.Ali Koç yaptığı açıklamada, "Yolsuzluk, usulsüzlük, kulübün parasına zarar getirme sözlerini kabul etmem! Ağzınızdan böyle bir şey çıkarsa pişman ederim! Kulübü menajerlere teslim etmişsin diyor. Hangi menajere teslim etmişim? Bak kardeşim iddia sahibi sensin. İddianı açıkla. Gel burada ispat et" dedi.
Ali Koç, Divan Kurulu'nda kulübün mali konulardaki kayıplarıyla ilgili olarak "Her şeyi bana söyleyebilirsiniz, yolsuzluk, usulsüzlük, kulübün parasına zarar getirmeyi hiçbir şekilde kabul etmem. Bir daha ağzınızdan böyle bir şey çıkarsa pişman olursunuz" dedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu’nun (YDK) Ocak Ayı Olağan Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu.
Koç, Hulusi Belgü'nün kendisi için söylediği sözlere cevap verirken adeta çileden çıktı. ‘Kulübü menajerlere teslim etmişsin’ diyen Belgü'ye ateş püsküren Koç, kürsüden iddialara çok sert cevap verdi.
Ali Koç yaptığı açıklamada, "Yolsuzluk, usulsüzlük, kulübün parasına zarar getirme sözlerini kabul etmem! Ağzınızdan böyle bir şey çıkarsa pişman ederim! Kulübü menajerlere teslim etmişsin diyor. Hangi menajere teslim etmişim? Bak kardeşim iddia sahibi sensin. İddianı açıkla. Gel burada ispat et" dedi.