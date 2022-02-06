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Ali Koç: Bir daha ağzınızdan yolsuzlukla ilgili şeyler çıkarsa pişman olursunuz
Ali Koç: Bir daha ağzınızdan yolsuzlukla ilgili şeyler çıkarsa pişman olursunuz
Ali Koç, Divan Kurulu'nda kulübün mali konulardaki kayıplarıyla ilgili olarak "Her şeyi bana söyleyebilirsiniz, yolsuzluk, usulsüzlük, kulübün parasına zarar... 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T09:14+0300
2022-02-06T09:20+0300
ali koç
fenerbahçe
spor
yolsuzluk
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu’nun (YDK) Ocak Ayı Olağan Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu.Koç, Hulusi Belgü'nün kendisi için söylediği sözlere cevap verirken adeta çileden çıktı. ‘Kulübü menajerlere teslim etmişsin’ diyen Belgü'ye ateş püsküren Koç, kürsüden iddialara çok sert cevap verdi.Ali Koç yaptığı açıklamada, "Yolsuzluk, usulsüzlük, kulübün parasına zarar getirme sözlerini kabul etmem! Ağzınızdan böyle bir şey çıkarsa pişman ederim! Kulübü menajerlere teslim etmişsin diyor. Hangi menajere teslim etmişim? Bak kardeşim iddia sahibi sensin. İddianı açıkla. Gel burada ispat et" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220205/fenerbahce-tribunlerinden-istifa-cagrisi-1053510447.html
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ali koç, fenerbahçe, yolsuzluk

Ali Koç: Bir daha ağzınızdan yolsuzlukla ilgili şeyler çıkarsa pişman olursunuz

09:14 06.02.2022 (güncellendi: 09:20 06.02.2022)
© İHAAli Koç
Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© İHA
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Ali Koç, Divan Kurulu'nda kulübün mali konulardaki kayıplarıyla ilgili olarak "Her şeyi bana söyleyebilirsiniz, yolsuzluk, usulsüzlük, kulübün parasına zarar getirmeyi hiçbir şekilde kabul etmem. Bir daha ağzınızdan böyle bir şey çıkarsa pişman olursunuz" dedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu’nun (YDK) Ocak Ayı Olağan Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu.
Koç, Hulusi Belgü'nün kendisi için söylediği sözlere cevap verirken adeta çileden çıktı. ‘Kulübü menajerlere teslim etmişsin’ diyen Belgü'ye ateş püsküren Koç, kürsüden iddialara çok sert cevap verdi.
Ali Koç yaptığı açıklamada, "Yolsuzluk, usulsüzlük, kulübün parasına zarar getirme sözlerini kabul etmem! Ağzınızdan böyle bir şey çıkarsa pişman ederim! Kulübü menajerlere teslim etmişsin diyor. Hangi menajere teslim etmişim? Bak kardeşim iddia sahibi sensin. İddianı açıkla. Gel burada ispat et" dedi.
Evinde Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar maçın son bölümünde yönetime karşı istifa tezahüratlarında bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
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