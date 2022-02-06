https://tr.sputniknews.com/20220206/arjantinli-yetkililerden-son-gunlerde-satin-alinan-kokaini-kullanmama-cagrisi-1053515151.html

Arjantinli yetkililerden son günlerde satın alınan kokaini kullanmama çağrısı

Arjantinli yetkililerden son günlerde satın alınan kokaini kullanmama çağrısı

Arjantinli yetkililer, vatandaşlara son birkaç gün içinde satın alınan kokaini kullanmamalarını ve çöpe atmalarını tavsiye etti. 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T00:58+0300

2022-02-06T00:58+0300

2022-02-06T00:57+0300

türkiye

kokain

arjantin

buenos aires

uyuşturucu

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Arjantin'in Buenos Aires eyaletinde piyasaya sürülen ‘zehirli kokaini’ kullanan 23 kişinin öldüğü, 84 kişinin de hastanelerde yoğun bakıma alındığı belirtildi.Buenos Aires eyaletinin Sağlık Bakanı Nicolas Kreplak, mağdurların çoğunun durumunun kritik olduğunu belirterek, “Pandemi nedeniyle hastanelere yeterli sayıda solunum cihazı verilmemiş olsaydı, kurbanların sayısı çok daha yüksek olabilirdi” dedi.Bakan, uyuşturucudan zehirlenen 20 kişinin solunum cihazlarına bağlandığını, bazılarının durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısının artabileceğinden endişe ettiklerini kaydetti.Yetkililer, uyuşturucunun ev yapımı olabileceği ve satıcıların maliyeti düşürmek için zararlı maddeler karıştırmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.Buenos Aires eyaleti polisi, Paraguaylı uyuşturucu satıcısı Joaquino Aquino ile diğer bazı uyuşturucu satıcılarının söz konusu kokaini piyasaya sürmüş olabilecekleri şüphesiyle gözaltına aldı.Yaklaşık 15 bin paket uyuşturucunun ele geçirildiğini belirten polis yetkililere göre, Buenos Aires'te günde yaklaşık 200 bin doz kokain satılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220203/uyusturucu-rekabetinin-kurbani-oldular-zehirli-kokainden-20-kisi-oldu-74-kisi-hastanelik-oldu-1053428328.html

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kokain, arjantin, buenos aires, uyuşturucu