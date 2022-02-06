https://tr.sputniknews.com/20220206/bacak-bacak-ustune-atabilmek-icin-52-yasinda-diyetle-46-kilo-verdi-1053525188.html

Bacak bacak üstüne atabilmek için 52 yaşında diyetle 46 kilo verdi

Bacak bacak üstüne atabilmek için 52 yaşında diyetle 46 kilo verdi

Elazığ’da 52 yaşındaki Suat Yıldız, en büyük arzusu olan bacak bacak üstüne atabilmek için 10 ayda yaptığı diyet sayesinde 46 kilogram verdi. 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T13:04+0300

2022-02-06T13:04+0300

2022-02-06T13:09+0300

kilo

yaşam

bacak

diyet

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Elazığ’da yaşayan 3 çocuk babası Suat Yıldız, uzun yıllar kilo problemi yaşayınca kendisi başta olmak üzere çocuklarının da ısrarı üzerine çareyi diyetisyene gitmekte buldu.Şeker, tansiyon ve karaciğer yağlanması gibi birçok rahatsızlığı olan Yıldız, 10 ay öncesine kadar 150 kiloya ulaştı. Daha sonra hastaneye başvuran ve tüp mide ameliyatı önerilen Yıldız, diyet ve fiziksel aktiviteler ile kilo vermeye karar verdi. Burada diyetisyenin de gözetiminde tedaviye başlayan Yıldız, 52 yaşında 46 kilo vererek büyük bir başarıya imza attı.Şimdilerde sağlık sorunlarının ortadan kalktığını dile getiren Yıldız, en büyük arzusu olan bacak bacak üstüne atmanın keyfini yaşıyor. Diyetisyen Beyza Güner ise Yıldız’ın kontrollü sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitelerinin devam ettiğini ve tedavinin devam edeceğini kaydetti.‘’Sen diyetle bu kiloları veremezsin ancak ameliyatla verirsin’ dediler’Tedaviye başlama sebeplerini bir bir anlatan Suat Yıldız, şunları söyledi:‘100 metre yürüyemiyordum, şimdi 10 kilometre yürürüm’En büyük arzusu olan bacak bacak üstüne atmanın mutluluğu içerisinde olduğunu dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:‘Ölümcül şişmanlık sınıfına giriyordu ve büyük bir başarı elde etti’Hastası Yıldız’ın durumu hakkında bilgi veren Diyetisyen Beyza Güner ise şunları söyledi:

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kilo, bacak, diyet