Bahçeli: ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin koşa koşa İmamoğlu'na gitmesi zarfsız bir mesajdır

Bütün ilçelerimizde çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. CHP kuvayi miskinliktir. Zillet ittifakı küresel nifak lobilerinin içimize sokulmuş Truva atıdır. Bütün ilçelerimizde çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. CHP kuvayi miskinliktir. Zillet ittifakı küresel nifak lobilerinin içimize sokulmuş Truva atıdır.

CHP Genel Başkanı'nın, üzerinde fotoğrafının bulunduğu bir afiş bulunmaktadır. Afişteki ibareler şu şekilde, 'Etnik köken, inanç, cinsel yönelim yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacak' denilmekte. Türkiye'de dezavantajlı hiçbir kesim yoktur. Engelliliğin dezavantaj olduğunu söylemek uydurmadır. Cinsel yönelim hususundaki dezavantajından dem vurup bunun yasal güvence altına alınacağını vadetmek maneviyatımıza sürülmüş kara bir lekedir. Kılıçdaroğlu böyle tarihi bir hatanın nasıl figüranı olabilmiştir. CHP Genel Başkanı'nın, üzerinde fotoğrafının bulunduğu bir afiş bulunmaktadır. Afişteki ibareler şu şekilde, 'Etnik köken, inanç, cinsel yönelim yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacak' denilmekte. Türkiye'de dezavantajlı hiçbir kesim yoktur. Engelliliğin dezavantaj olduğunu söylemek uydurmadır. Cinsel yönelim hususundaki dezavantajından dem vurup bunun yasal güvence altına alınacağını vadetmek maneviyatımıza sürülmüş kara bir lekedir. Kılıçdaroğlu böyle tarihi bir hatanın nasıl figüranı olabilmiştir.

Zillet ittifakı Türkiye'ye doğrultulmuş kanlı silahın pas tutmuş tetiğidir. Zillet ittifakı Türkiye'ye doğrultulmuş kanlı silahın pas tutmuş tetiğidir.

CHP'nin maskesini düşüreceğiz, oy verenleri ikna edeceğiz. CHP'nin maskesini düşüreceğiz, oy verenleri ikna edeceğiz.

'Zillet İttifakı' uygunsuz siyasi taktiklerle doludur. Cumhurbaşkanı adayları henüz karanlıktadır. Aday adayları arasında insafsız bir rekabet kamçılanmaktadır. 'Zillet İttifakı' uygunsuz siyasi taktiklerle doludur. Cumhurbaşkanı adayları henüz karanlıktadır. Aday adayları arasında insafsız bir rekabet kamçılanmaktadır.

'Zillet İttifakı'nda her koyun kendi bacağından asıla asıla ortada bacak kalmamıştır. 'Serok Ahmet'in cumhurbaşkanı aday tarifi ise Kılıçdaroğlu'nu dışlama üzerine bina edilmiştir. 'Zillet İttifakı'nda her koyun kendi bacağından asıla asıla ortada bacak kalmamıştır. 'Serok Ahmet'in cumhurbaşkanı aday tarifi ise Kılıçdaroğlu'nu dışlama üzerine bina edilmiştir.

Kılıçdaroğlu cuma günü televizyonda iktidarı eleştireyim derken kazara 'Serok Ahmet'e vurmuştur. Demiştir ki 'Kendi topraklarından Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar'. Kılıçdaroğlu bunu Davutoğlu'na sormalısın. Bu acziyeti onun yüzüne haykırmalısın. Kılıçdaroğlu cuma günü televizyonda iktidarı eleştireyim derken kazara 'Serok Ahmet'e vurmuştur. Demiştir ki 'Kendi topraklarından Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar'. Kılıçdaroğlu bunu Davutoğlu'na sormalısın. Bu acziyeti onun yüzüne haykırmalısın.

İstanbul Belediye Başkanı ile CHP Genel Başkanı arasındaki gerilimin ana arteri cumhurbaşkanlığı adaylığı hususundadır, ikisi de birbirinin açığını kollamaktadır. İstanbul Belediye Başkanı ile CHP Genel Başkanı arasındaki gerilimin ana arteri cumhurbaşkanlığı adaylığı hususundadır, ikisi de birbirinin açığını kollamaktadır.

Türkiye'nin yönetilmediğini iddia ediyorlar ancak iktidara gelseler nasıl yöneteceklerini söylemekten acizler. Türkiye'nin yönetilmediğini iddia ediyorlar ancak iktidara gelseler nasıl yöneteceklerini söylemekten acizler.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake İBB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ayağının tozuyla koşa koşa İmamoğlu'na gitmesi zarfsız bir mesajdır. Be hey büyükelçi sen kim oluyorsun, kimi kandırıyorsun? Askıda ekmek projesini konuşacakmış. Bu büyükelçi misyonunu aşmamalıdır. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake İBB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ayağının tozuyla koşa koşa İmamoğlu'na gitmesi zarfsız bir mesajdır. Be hey büyükelçi sen kim oluyorsun, kimi kandırıyorsun? Askıda ekmek projesini konuşacakmış. Bu büyükelçi misyonunu aşmamalıdır.