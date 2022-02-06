Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220206/bakan-donmezden-ispartalilara-hakkinizi-helal-edin-birkac-gun-enerjisiz-kaldiniz-1053537447.html
Bakan Dönmez'den Ispartalılara: Hakkınızı helal edin, birkaç gün enerjisiz kaldınız
Bakan Dönmez'den Ispartalılara: Hakkınızı helal edin, birkaç gün enerjisiz kaldınız
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintilerinin giderilmesi ve karla mücadele çalışmalarını sahada takip etti. Bakan Dönmez... 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T22:17+0300
2022-02-06T22:17+0300
isparta
kar
elektrik kesintisi
fatih dönmez
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/06/1053537556_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_a03136335560580752578e7f7321c23a.jpg
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintilerinin giderilmesi ve karla mücadele çalışmalarına ilişkin, ekip, araç ve gereç sayılarını artırdıklarını belirterek, "Buralarda hizmet vermek için Sivas'tan, Kastamonu'dan, İstanbul'dan, Bursa'dan, İzmir'den ekip transfer ettik ki bir an önce sıkıntıyı çözelim diye. İnşallah en kısa sürede çözeceğiz" dedi.Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintilerinin giderilmesi ve karla mücadele çalışmalarını sahada takip etti.Isparta merkezde ve Eğirdir ilçesine bağlı bazı köylerde vatandaşları ziyaret eden Dönmez, sorunları dinleyip, çalışmalar hakkında bilgi verdi.Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Isparta'da yoğun bir kar yağışı nedeniyle elektrik hatlarında sorunlar yaşandığını söyledi.Sıkıntının birkaç gün sürdüğünü ancak birçok köye elektrik verildiğini aktaran Dönmez, "Şu anda ekip sayısı, araç ve gereç sayısı arttı. Buralarda hizmet vermek için Sivas'tan, Kastamonu'dan, İstanbul'dan, Bursa'dan, İzmir'den ekip transfer ettik ki bir an önce sıkıntıyı çözelim diye. İnşallah en kısa sürede çözeceğiz" diye konuştu.'Hakkınızı helal edin, birkaç gün enerjisiz kaldınız'Tüm kurumların yoğun şekilde çalıştığına dikkati çeken Dönmez, şöyle konuştu:Sahadaki çalışmalarda Dönmez'e, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz de eşlik etti.
isparta
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/06/1053537556_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_2d11d20717edbce82915e23b3a4e6de0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
isparta, kar, elektrik kesintisi, fatih dönmez

Bakan Dönmez'den Ispartalılara: Hakkınızı helal edin, birkaç gün enerjisiz kaldınız

22:17 06.02.2022
© AAEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© AA
Abone ol
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintilerinin giderilmesi ve karla mücadele çalışmalarını sahada takip etti. Bakan Dönmez burada yaptığı açıklamada "Anlayışınız, sabrınız için teşekkür ediyoruz, hakkınızı helal edin, birkaç gün enerjisiz kaldınız" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintilerinin giderilmesi ve karla mücadele çalışmalarına ilişkin, ekip, araç ve gereç sayılarını artırdıklarını belirterek, "Buralarda hizmet vermek için Sivas'tan, Kastamonu'dan, İstanbul'dan, Bursa'dan, İzmir'den ekip transfer ettik ki bir an önce sıkıntıyı çözelim diye. İnşallah en kısa sürede çözeceğiz" dedi.
Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintilerinin giderilmesi ve karla mücadele çalışmalarını sahada takip etti.
Isparta merkezde ve Eğirdir ilçesine bağlı bazı köylerde vatandaşları ziyaret eden Dönmez, sorunları dinleyip, çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Isparta'da yoğun bir kar yağışı nedeniyle elektrik hatlarında sorunlar yaşandığını söyledi.
Sıkıntının birkaç gün sürdüğünü ancak birçok köye elektrik verildiğini aktaran Dönmez, "Şu anda ekip sayısı, araç ve gereç sayısı arttı. Buralarda hizmet vermek için Sivas'tan, Kastamonu'dan, İstanbul'dan, Bursa'dan, İzmir'den ekip transfer ettik ki bir an önce sıkıntıyı çözelim diye. İnşallah en kısa sürede çözeceğiz" diye konuştu.

'Hakkınızı helal edin, birkaç gün enerjisiz kaldınız'

Tüm kurumların yoğun şekilde çalıştığına dikkati çeken Dönmez, şöyle konuştu:
"TEİAŞ, valilik, belediye ve diğer kamu özel sektör elbirliğiyle özverili bir çalışma yürütülüyor. Sahada 500 personel, 200'den fazla araç, iş makinesi ve 30 jeneratörle kesintilere müdahale ediliyor. Vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için tüm imkanları seferber ettik. Sahada çalışmaları yerinde inceleyip, sorunları tespit ettik. Sahadaki çalışmaları, eksik, noksan noktalar varsa onları da hemen anında talimatlandırarak çözmeye çalışıyoruz. Anlayışınız, sabrınız için teşekkür ediyoruz, hakkınızı helal edin, birkaç gün enerjisiz kaldınız."
Sahadaki çalışmalarda Dönmez'e, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz de eşlik etti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce