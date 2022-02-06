https://tr.sputniknews.com/20220206/bakan-donmezden-ispartalilara-hakkinizi-helal-edin-birkac-gun-enerjisiz-kaldiniz-1053537447.html

Bakan Dönmez'den Ispartalılara: Hakkınızı helal edin, birkaç gün enerjisiz kaldınız

Bakan Dönmez'den Ispartalılara: Hakkınızı helal edin, birkaç gün enerjisiz kaldınız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintilerinin giderilmesi ve karla mücadele çalışmalarını sahada takip etti. Bakan Dönmez... 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T22:17+0300

2022-02-06T22:17+0300

2022-02-06T22:17+0300

isparta

kar

elektrik kesintisi

fatih dönmez

türkiye

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintilerinin giderilmesi ve karla mücadele çalışmalarına ilişkin, ekip, araç ve gereç sayılarını artırdıklarını belirterek, "Buralarda hizmet vermek için Sivas'tan, Kastamonu'dan, İstanbul'dan, Bursa'dan, İzmir'den ekip transfer ettik ki bir an önce sıkıntıyı çözelim diye. İnşallah en kısa sürede çözeceğiz" dedi.Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintilerinin giderilmesi ve karla mücadele çalışmalarını sahada takip etti.Isparta merkezde ve Eğirdir ilçesine bağlı bazı köylerde vatandaşları ziyaret eden Dönmez, sorunları dinleyip, çalışmalar hakkında bilgi verdi.Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Isparta'da yoğun bir kar yağışı nedeniyle elektrik hatlarında sorunlar yaşandığını söyledi.Sıkıntının birkaç gün sürdüğünü ancak birçok köye elektrik verildiğini aktaran Dönmez, "Şu anda ekip sayısı, araç ve gereç sayısı arttı. Buralarda hizmet vermek için Sivas'tan, Kastamonu'dan, İstanbul'dan, Bursa'dan, İzmir'den ekip transfer ettik ki bir an önce sıkıntıyı çözelim diye. İnşallah en kısa sürede çözeceğiz" diye konuştu.'Hakkınızı helal edin, birkaç gün enerjisiz kaldınız'Tüm kurumların yoğun şekilde çalıştığına dikkati çeken Dönmez, şöyle konuştu:Sahadaki çalışmalarda Dönmez'e, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz de eşlik etti.

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isparta, kar, elektrik kesintisi, fatih dönmez