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BBP lideri Destici'nin makam aracının çarptığı köpek öldü
BBP lideri Destici'nin makam aracının çarptığı köpek öldü
BBP lideri Destici'nin de içinde bulunduğu makam aracı, Kırıkkale'de yola aniden fırlayan köpeğe çarptı. Kazada köpek ölürken, yaralanan olmadı. 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T11:14+0300
2022-02-06T11:18+0300
mustafa destici
türkiye
büyük birlik partisi (bbp)
kaza
köpek
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Ankara'dan partisinin Sivas Şarkışla ilçe kongresine katılmak üzere yola çıkan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin içinde bulunduğu makam otomobili, Hasandede köyü mevkisinde yola aniden fırlayan köpeğe çarptı.Kazada köpek ölürken, araçta hasar oluştu. Kazayı yara almadan atlatan Destici, aynı araç ile yoluna devam etti.
https://tr.sputniknews.com/20220121/kasaptan-et-almiyorum-kuzu-kestiriyorum-diyen-destici-bu-islem-anadoluda-kisa-girerken-yapilir-1052966117.html
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mustafa destici, büyük birlik partisi (bbp), kaza, köpek

BBP lideri Destici'nin makam aracının çarptığı köpek öldü

11:14 06.02.2022 (güncellendi: 11:18 06.02.2022)
© DHABüyük Birlik Partisi makam aracı
Büyük Birlik Partisi makam aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© DHA
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BBP lideri Destici'nin de içinde bulunduğu makam aracı, Kırıkkale'de yola aniden fırlayan köpeğe çarptı. Kazada köpek ölürken, yaralanan olmadı.
Ankara'dan partisinin Sivas Şarkışla ilçe kongresine katılmak üzere yola çıkan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin içinde bulunduğu makam otomobili, Hasandede köyü mevkisinde yola aniden fırlayan köpeğe çarptı.
Kazada köpek ölürken, araçta hasar oluştu. Kazayı yara almadan atlatan Destici, aynı araç ile yoluna devam etti.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kars'taki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
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