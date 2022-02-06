https://tr.sputniknews.com/20220206/bbp-lideri-desticinin-makam-aracinin-carptigi-kopek-oldu-1053522170.html

BBP lideri Destici'nin makam aracının çarptığı köpek öldü

BBP lideri Destici'nin makam aracının çarptığı köpek öldü

BBP lideri Destici'nin de içinde bulunduğu makam aracı, Kırıkkale'de yola aniden fırlayan köpeğe çarptı. Kazada köpek ölürken, yaralanan olmadı. 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T11:14+0300

2022-02-06T11:14+0300

2022-02-06T11:18+0300

mustafa destici

türkiye

büyük birlik partisi (bbp)

kaza

köpek

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Ankara'dan partisinin Sivas Şarkışla ilçe kongresine katılmak üzere yola çıkan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin içinde bulunduğu makam otomobili, Hasandede köyü mevkisinde yola aniden fırlayan köpeğe çarptı.Kazada köpek ölürken, araçta hasar oluştu. Kazayı yara almadan atlatan Destici, aynı araç ile yoluna devam etti.

https://tr.sputniknews.com/20220121/kasaptan-et-almiyorum-kuzu-kestiriyorum-diyen-destici-bu-islem-anadoluda-kisa-girerken-yapilir-1052966117.html

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mustafa destici, büyük birlik partisi (bbp), kaza, köpek