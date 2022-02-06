BBP lideri Destici'nin makam aracının çarptığı köpek öldü

Ankara'dan partisinin Sivas Şarkışla ilçe kongresine katılmak üzere yola çıkan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin içinde bulunduğu makam otomobili, Hasandede köyü mevkisinde yola aniden fırlayan köpeğe çarptı.Kazada köpek ölürken, araçta hasar oluştu. Kazayı yara almadan atlatan Destici, aynı araç ile yoluna devam etti.
BBP lideri Destici'nin de içinde bulunduğu makam aracı, Kırıkkale'de yola aniden fırlayan köpeğe çarptı. Kazada köpek ölürken, yaralanan olmadı.
Ankara'dan partisinin Sivas Şarkışla ilçe kongresine katılmak üzere yola çıkan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin içinde bulunduğu makam otomobili, Hasandede köyü mevkisinde yola aniden fırlayan köpeğe çarptı.
Kazada köpek ölürken, araçta hasar oluştu. Kazayı yara almadan atlatan Destici, aynı araç ile yoluna devam etti.