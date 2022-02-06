https://tr.sputniknews.com/20220206/bm-raporuna-gore-kuzey-korenin-siber-ganimeti-nukleer-uzmanlik-ve-450-milyon-dolarlik-kripto-para-1053532581.html

BM raporuna göre Kuzey Kore'nin siber ganimeti: Nükleer uzmanlık ve 450 milyon dolarlık kripto para

BM raporuna göre Kuzey Kore'nin siber ganimeti: Nükleer uzmanlık ve 450 milyon dolarlık kripto para

Reuters, BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan Kuzey Kore ile ilgili gizli bir BM raporunu gördüğünü duyurdu. Habere göre raporda Poyonyang'ın geçen yılki siber... 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T17:51+0300

2022-02-06T17:51+0300

2022-02-06T17:51+0300

dünya

kuzey kore

siber saldırı

hacker

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Reuters'in aktardığına göre gizli BM raporunda, 2021'de 'nükleer ve balistik füze altyapısının bakımını ve geliştirilmesini devam ettiren' Kuzey Kore 'hem siber araçları hem ortak bilimsel araştırmaları kullanarak, bu programlar için denizaşırı ülkelerden malzeme, teknoloji ve uzman bilgisi arayışını sürdürdü" denildi. 'Nükleer ve balistik füze konuşlandırma yönünde artan yetenekler gösterdiği' iddia edilen Pyongyang için 'özellikle kripto para gibi varlıklara yönelik siber saldırıların önemli bir gelir kaynağı olmaya devam ettiği' ileri sürüldü. Geçen yıl Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'daki en az üç kripto para birimi platformundan 50 milyon dolardan fazla para çalındığını aktaran raporda, Chainalysis verilerine göre, Kuzey Kore'nin başka siber saldırılar yoluyla 400 milyon dolarlık dijital varlığı daha cebine indirdiği öne sürüldü. Son yıllarda hiçbir nükleer silah denemesi yapmadığı bilinen Kuzey Kore, kısa ve 'olası orta' menzilli füze denemelerine devam etse se uzun menzilli kıtalararası balistik füzeler fırlatmadı. Ocak 2022'de alışılmadık sıklıkta gerçekleşen denemelerle ilgili 'büyük endişe' açıklayan BM, Pyongyang'ı 'Güvenlik Konseyi kararlarını alenen ihlal etmekle' suçladı.Kim Jong-un'un liderliğindeki Kuzey Kore, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Batı ile yaptığı görüşmelerin kesintiye uğramasından beri füze testleri konusunda daha önce kendine koyduğu moratoryuma artık bağlı olmadığını belirtiyor.

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kuzey kore, siber saldırı, hacker