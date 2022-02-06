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https://tr.sputniknews.com/20220206/bm-raporuna-gore-kuzey-korenin-siber-ganimeti-nukleer-uzmanlik-ve-450-milyon-dolarlik-kripto-para-1053532581.html
BM raporuna göre Kuzey Kore'nin siber ganimeti: Nükleer uzmanlık ve 450 milyon dolarlık kripto para
BM raporuna göre Kuzey Kore'nin siber ganimeti: Nükleer uzmanlık ve 450 milyon dolarlık kripto para
Reuters, BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan Kuzey Kore ile ilgili gizli bir BM raporunu gördüğünü duyurdu. Habere göre raporda Poyonyang'ın geçen yılki siber... 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T17:51+0300
2022-02-06T17:51+0300
dünya
kuzey kore
siber saldırı
hacker
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Reuters'in aktardığına göre gizli BM raporunda, 2021'de 'nükleer ve balistik füze altyapısının bakımını ve geliştirilmesini devam ettiren' Kuzey Kore 'hem siber araçları hem ortak bilimsel araştırmaları kullanarak, bu programlar için denizaşırı ülkelerden malzeme, teknoloji ve uzman bilgisi arayışını sürdürdü" denildi. 'Nükleer ve balistik füze konuşlandırma yönünde artan yetenekler gösterdiği' iddia edilen Pyongyang için 'özellikle kripto para gibi varlıklara yönelik siber saldırıların önemli bir gelir kaynağı olmaya devam ettiği' ileri sürüldü. Geçen yıl Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'daki en az üç kripto para birimi platformundan 50 milyon dolardan fazla para çalındığını aktaran raporda, Chainalysis verilerine göre, Kuzey Kore'nin başka siber saldırılar yoluyla 400 milyon dolarlık dijital varlığı daha cebine indirdiği öne sürüldü. Son yıllarda hiçbir nükleer silah denemesi yapmadığı bilinen Kuzey Kore, kısa ve 'olası orta' menzilli füze denemelerine devam etse se uzun menzilli kıtalararası balistik füzeler fırlatmadı. Ocak 2022'de alışılmadık sıklıkta gerçekleşen denemelerle ilgili 'büyük endişe' açıklayan BM, Pyongyang'ı 'Güvenlik Konseyi kararlarını alenen ihlal etmekle' suçladı.Kim Jong-un'un liderliğindeki Kuzey Kore, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Batı ile yaptığı görüşmelerin kesintiye uğramasından beri füze testleri konusunda daha önce kendine koyduğu moratoryuma artık bağlı olmadığını belirtiyor.
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kuzey kore, siber saldırı, hacker

BM raporuna göre Kuzey Kore'nin siber ganimeti: Nükleer uzmanlık ve 450 milyon dolarlık kripto para

17:51 06.02.2022
© REUTERS / KCNADevlet medyası KCNA'nın Kuzey Kore'de açıklanmayan bir yerde 'büyük bir silah sistemi' olduğunu söylediği şeyi üreten bir mühimmat fabrikasını ziyaret eden Kim Jong-un
Devlet medyası KCNA'nın Kuzey Kore'de açıklanmayan bir yerde 'büyük bir silah sistemi' olduğunu söylediği şeyi üreten bir mühimmat fabrikasını ziyaret eden Kim Jong-un - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© REUTERS / KCNA
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Reuters, BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan Kuzey Kore ile ilgili gizli bir BM raporunu gördüğünü duyurdu. Habere göre raporda Poyonyang'ın geçen yılki siber saldırılarıyla nükleer silah programı için üst düzey teknolojik bilgilerin yanısıra 450 milyon dolardan fazla değerde kripto para ele geçirdiği iddia ediliyor.
Reuters'in aktardığına göre gizli BM raporunda, 2021'de 'nükleer ve balistik füze altyapısının bakımını ve geliştirilmesini devam ettiren' Kuzey Kore 'hem siber araçları hem ortak bilimsel araştırmaları kullanarak, bu programlar için denizaşırı ülkelerden malzeme, teknoloji ve uzman bilgisi arayışını sürdürdü" denildi.
'Nükleer ve balistik füze konuşlandırma yönünde artan yetenekler gösterdiği' iddia edilen Pyongyang için 'özellikle kripto para gibi varlıklara yönelik siber saldırıların önemli bir gelir kaynağı olmaya devam ettiği' ileri sürüldü.
Geçen yıl Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'daki en az üç kripto para birimi platformundan 50 milyon dolardan fazla para çalındığını aktaran raporda, Chainalysis verilerine göre, Kuzey Kore'nin başka siber saldırılar yoluyla 400 milyon dolarlık dijital varlığı daha cebine indirdiği öne sürüldü.
Son yıllarda hiçbir nükleer silah denemesi yapmadığı bilinen Kuzey Kore, kısa ve 'olası orta' menzilli füze denemelerine devam etse se uzun menzilli kıtalararası balistik füzeler fırlatmadı. Ocak 2022'de alışılmadık sıklıkta gerçekleşen denemelerle ilgili 'büyük endişe' açıklayan BM, Pyongyang'ı 'Güvenlik Konseyi kararlarını alenen ihlal etmekle' suçladı.
Kim Jong-un'un liderliğindeki Kuzey Kore, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Batı ile yaptığı görüşmelerin kesintiye uğramasından beri füze testleri konusunda daha önce kendine koyduğu moratoryuma artık bağlı olmadığını belirtiyor.
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