Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220206/bob-marley-anisina-konseptli-sergi-kenevir-temali-orman-ve-duyusal-odalar-yer-aliyor-1053523261.html
Bob Marley anısına konseptli sergi: Kenevir temalı orman ve duyusal odalar yer alıyor
Bob Marley anısına konseptli sergi: Kenevir temalı orman ve duyusal odalar yer alıyor
Bob Marley adına yapılmış kenevir konseptli yeni bir sergi Londra'daki Saatchi Galeri’sinde açıldı. 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T11:53+0300
2022-02-06T12:01+0300
bob marley
yaşam
kenevir
orman
sergi
reggae
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/06/1053523228_0:0:2821:1588_1920x0_80_0_0_8afbecfada1e35b1927e8e64c9776d3f.jpg
Reggae müziğinin unutulmaz ismi Bob Marley anısına açılan sergide, 'Bob Marley: One Love Experience', şarkıcının sanatsal ve foto grafik sergilerinin yanı sıra Birleşik Krallık ile olan ilişkisini ortaya çıkaran kişisel eşyaları sergilenecek.Şarkıcının hayranları açılan sergide, esrar temalı bir orman da gezmiş gibi hissederken Bob Marley’in nadir hatıraları duyusal odalarını da gezebilecekler.Deneyimin küratörlüğünde payı olan Marley'nin aile üyeleri, 2 Şubat'taki açılış gününde sergiyi ziyaret etti.OdaTV’nin aktardığına göre Bob Marley'nin kızı Cedella Marley, "İnsanları birleştirmek, adaletsizlik hakkında konuşmak ve farklılıklarımıza rağmen birbirimizi sevmemizi sağlamak için gerçekten bir misyonu vardı" dedi.Cedella Marley, "Her odada farklı bir şey var. Ve buradan ayrıldığınız zaman, sanki Bob'un küçük bir parçasıyla ayrılıyormuşsunuz gibi hissediyorum" diye açıkladı.Bob Marley hakkındaAsıl adı Robert Nesta Marley olan Jamaikalı reggae şarkıcısı Bob Marley, 6 Şubat 1945’te siyahi bir anne ve beyaz bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi.NTV'nin aktardığına göre, babası beyaz bir kaptan olduğu için Jamaika’da çevresindekiler onu 'beyaz çocuk' olarak çağırırdı.130'un üzerinde plağı, yüzlerce şarkısı bulunan, bir reggae efsanesi olarak kabul edilen Marley, 11 Mayıs 1981’de öldüğünde 36 yaşındaydı.Reggae müziğin kralı Bob Marley, profesyonel anlamda müziğe The Wailers grubu ile başladı. İlk hitleri ‘Simmer Down’ şarkısı oldu.
https://tr.sputniknews.com/20151229/bob-marley-esrar-dondurma-italya-1019921165.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/06/1053523228_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a26eb857a1482679616f057706218291.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bob marley, kenevir, orman, sergi, reggae

Bob Marley anısına konseptli sergi: Kenevir temalı orman ve duyusal odalar yer alıyor

11:53 06.02.2022 (güncellendi: 12:01 06.02.2022)
© AFP 2021Bob Marley Müzesi
Bob Marley Müzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© AFP 2021
Abone ol
Bob Marley adına yapılmış kenevir konseptli yeni bir sergi Londra'daki Saatchi Galeri’sinde açıldı.
Reggae müziğinin unutulmaz ismi Bob Marley anısına açılan sergide, 'Bob Marley: One Love Experience', şarkıcının sanatsal ve foto grafik sergilerinin yanı sıra Birleşik Krallık ile olan ilişkisini ortaya çıkaran kişisel eşyaları sergilenecek.
Şarkıcının hayranları açılan sergide, esrar temalı bir orman da gezmiş gibi hissederken Bob Marley’in nadir hatıraları duyusal odalarını da gezebilecekler.
© Saatchi GalleryBob Marley sergisi, kenevir ormanı
Bob Marley sergisi, kenevir ormanı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
Bob Marley sergisi, kenevir ormanı
© Saatchi Gallery
Deneyimin küratörlüğünde payı olan Marley'nin aile üyeleri, 2 Şubat'taki açılış gününde sergiyi ziyaret etti.
OdaTV’nin aktardığına göre Bob Marley'nin kızı Cedella Marley, "İnsanları birleştirmek, adaletsizlik hakkında konuşmak ve farklılıklarımıza rağmen birbirimizi sevmemizi sağlamak için gerçekten bir misyonu vardı" dedi.
Cedella Marley, "Her odada farklı bir şey var. Ve buradan ayrıldığınız zaman, sanki Bob'un küçük bir parçasıyla ayrılıyormuşsunuz gibi hissediyorum" diye açıkladı.

Bob Marley hakkında

Asıl adı Robert Nesta Marley olan Jamaikalı reggae şarkıcısı Bob Marley, 6 Şubat 1945’te siyahi bir anne ve beyaz bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi.
NTV'nin aktardığına göre, babası beyaz bir kaptan olduğu için Jamaika’da çevresindekiler onu 'beyaz çocuk' olarak çağırırdı.
130'un üzerinde plağı, yüzlerce şarkısı bulunan, bir reggae efsanesi olarak kabul edilen Marley, 11 Mayıs 1981’de öldüğünde 36 yaşındaydı.
Reggae müziğin kralı Bob Marley, profesyonel anlamda müziğe The Wailers grubu ile başladı. İlk hitleri ‘Simmer Down’ şarkısı oldu.
Bob Marley - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2015
YAŞAM
Bob Marley anısına esrarlı dondurma
29 Aralık 2015, 11:27
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce