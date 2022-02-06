https://tr.sputniknews.com/20220206/bob-marley-anisina-konseptli-sergi-kenevir-temali-orman-ve-duyusal-odalar-yer-aliyor-1053523261.html
Bob Marley anısına konseptli sergi: Kenevir temalı orman ve duyusal odalar yer alıyor
Bob Marley anısına konseptli sergi: Kenevir temalı orman ve duyusal odalar yer alıyor
Bob Marley adına yapılmış kenevir konseptli yeni bir sergi Londra'daki Saatchi Galeri’sinde açıldı. 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T11:53+0300
2022-02-06T11:53+0300
2022-02-06T12:01+0300
bob marley
yaşam
kenevir
orman
sergi
reggae
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Reggae müziğinin unutulmaz ismi Bob Marley anısına açılan sergide, 'Bob Marley: One Love Experience', şarkıcının sanatsal ve foto grafik sergilerinin yanı sıra Birleşik Krallık ile olan ilişkisini ortaya çıkaran kişisel eşyaları sergilenecek.Şarkıcının hayranları açılan sergide, esrar temalı bir orman da gezmiş gibi hissederken Bob Marley’in nadir hatıraları duyusal odalarını da gezebilecekler.Deneyimin küratörlüğünde payı olan Marley'nin aile üyeleri, 2 Şubat'taki açılış gününde sergiyi ziyaret etti.OdaTV’nin aktardığına göre Bob Marley'nin kızı Cedella Marley, "İnsanları birleştirmek, adaletsizlik hakkında konuşmak ve farklılıklarımıza rağmen birbirimizi sevmemizi sağlamak için gerçekten bir misyonu vardı" dedi.Cedella Marley, "Her odada farklı bir şey var. Ve buradan ayrıldığınız zaman, sanki Bob'un küçük bir parçasıyla ayrılıyormuşsunuz gibi hissediyorum" diye açıkladı.Bob Marley hakkındaAsıl adı Robert Nesta Marley olan Jamaikalı reggae şarkıcısı Bob Marley, 6 Şubat 1945’te siyahi bir anne ve beyaz bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi.NTV'nin aktardığına göre, babası beyaz bir kaptan olduğu için Jamaika’da çevresindekiler onu 'beyaz çocuk' olarak çağırırdı.130'un üzerinde plağı, yüzlerce şarkısı bulunan, bir reggae efsanesi olarak kabul edilen Marley, 11 Mayıs 1981’de öldüğünde 36 yaşındaydı.Reggae müziğin kralı Bob Marley, profesyonel anlamda müziğe The Wailers grubu ile başladı. İlk hitleri ‘Simmer Down’ şarkısı oldu.
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bob marley, kenevir, orman, sergi, reggae
Bob Marley anısına konseptli sergi: Kenevir temalı orman ve duyusal odalar yer alıyor
11:53 06.02.2022 (güncellendi: 12:01 06.02.2022) Abone ol
Bob Marley adına yapılmış kenevir konseptli yeni bir sergi Londra'daki Saatchi Galeri’sinde açıldı.
Reggae müziğinin unutulmaz ismi Bob Marley anısına açılan sergide, 'Bob Marley: One Love Experience', şarkıcının sanatsal ve foto grafik sergilerinin yanı sıra Birleşik Krallık ile olan ilişkisini ortaya çıkaran kişisel eşyaları sergilenecek.
Şarkıcının hayranları açılan sergide, esrar temalı bir orman da gezmiş gibi hissederken Bob Marley’in nadir hatıraları duyusal odalarını da gezebilecekler.
Deneyimin küratörlüğünde payı olan Marley'nin aile üyeleri, 2 Şubat'taki açılış gününde sergiyi ziyaret etti.
OdaTV’nin aktardığına göre Bob Marley'nin kızı Cedella Marley, "İnsanları birleştirmek, adaletsizlik hakkında konuşmak ve farklılıklarımıza rağmen birbirimizi sevmemizi sağlamak için gerçekten bir misyonu vardı" dedi.
Cedella Marley, "Her odada farklı bir şey var. Ve buradan ayrıldığınız zaman, sanki Bob'un küçük bir parçasıyla ayrılıyormuşsunuz gibi hissediyorum" diye açıkladı.
Bob Marley hakkında
Asıl adı Robert Nesta Marley olan Jamaikalı reggae şarkıcısı Bob Marley, 6 Şubat 1945’te siyahi bir anne ve beyaz bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi.
NTV'nin aktardığına göre, babası beyaz bir kaptan olduğu için Jamaika’da çevresindekiler onu 'beyaz çocuk' olarak çağırırdı.
130'un üzerinde plağı, yüzlerce şarkısı bulunan, bir reggae efsanesi olarak kabul edilen Marley, 11 Mayıs 1981’de öldüğünde 36 yaşındaydı.
Reggae müziğin kralı Bob Marley, profesyonel anlamda müziğe The Wailers grubu ile başladı. İlk hitleri ‘Simmer Down’ şarkısı oldu.