https://tr.sputniknews.com/20220206/cem-yilmaz-bence-hayat-pahaliligindan-yakinmayan-biri-ya-hirsizdir-ya-deli-1053531309.html

Cem Yılmaz: Bence hayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır ya deli

Cem Yılmaz: Bence hayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır ya deli

Sosyal medyada hayal pahalılığından dert yanan komedyen Cem Yılmaz bu durumdan şikayetçi olmayanın ya hırsız ya da deli olduğunu söyledi. 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T16:28+0300

2022-02-06T16:28+0300

2022-02-06T16:31+0300

türkiye

cem yılmaz

ekonomi

pahalı

zam

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Türkiye'deki ekonomik durum ve gelen zamlarla ilgili yaptığı Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Eskiden şey vardı, ödediğiniz vergiler size yol, su, elektrik olarak geri dönüyor!! Bir çok giden memnun ki yerinden, çok seneler geçti, dönen yok seferinden. Bence hayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır ya deli. İyi günler."

türkiye

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cem yılmaz, ekonomi, pahalı, zam