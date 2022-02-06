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https://tr.sputniknews.com/20220206/cem-yilmaz-bence-hayat-pahaliligindan-yakinmayan-biri-ya-hirsizdir-ya-deli-1053531309.html
Cem Yılmaz: Bence hayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır ya deli
Cem Yılmaz: Bence hayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır ya deli
Sosyal medyada hayal pahalılığından dert yanan komedyen Cem Yılmaz bu durumdan şikayetçi olmayanın ya hırsız ya da deli olduğunu söyledi. 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T16:28+0300
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türkiye
cem yılmaz
ekonomi
pahalı
zam
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Türkiye'deki ekonomik durum ve gelen zamlarla ilgili yaptığı Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Eskiden şey vardı, ödediğiniz vergiler size yol, su, elektrik olarak geri dönüyor!! Bir çok giden memnun ki yerinden, çok seneler geçti, dönen yok seferinden. Bence hayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır ya deli. İyi günler."
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cem yılmaz, ekonomi, pahalı, zam

Cem Yılmaz: Bence hayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır ya deli

16:28 06.02.2022 (güncellendi: 16:31 06.02.2022)
© AACem Yılmaz
Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© AA
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Sosyal medyada hayal pahalılığından dert yanan komedyen Cem Yılmaz bu durumdan şikayetçi olmayanın ya hırsız ya da deli olduğunu söyledi.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Türkiye'deki ekonomik durum ve gelen zamlarla ilgili yaptığı Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Eskiden şey vardı, ödediğiniz vergiler size yol, su, elektrik olarak geri dönüyor!! Bir çok giden memnun ki yerinden, çok seneler geçti, dönen yok seferinden. Bence hayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır ya deli. İyi günler."
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