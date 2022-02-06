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https://tr.sputniknews.com/20220206/cumhurbaskani-erdogana-sosyal-medyadan-hakaret-eden-kisiye-ev-hapsi-1053533143.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan hakaret eden kişiye ev hapsi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan hakaret eden kişiye ev hapsi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasıyla ilgili sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımda bulunanlara yönelik... 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T17:35+0300
2022-02-06T17:35+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan kapısı
türkiye
koronavirüs
hakaret
ev hapsi
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İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'provokatif ve hakaret içerikli paylaşımlarda' bulunduğu tespit edilen Pınar Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.Adresi belirlenen Pınar Ö, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunun talimatıyla gözaltına alındı.Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesine sevk edildi.Cumhuriyet savcısı, Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirlenen şüpheliyi, "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol şartı uygulanması talebiyle hakimliğe sevk etti.Kimlik tespitinde aylık 13 bin lira gelirle turizm işi yaptığını beyan eden şüpheli, savunmasında, "Helva etiketinin Cumhurbaşkanını hastalığa yakalanmasıyla ilgili olup olmadığını bilmiyorum. Etiketi görünce erkek arkadaşımla aram iyi olmadığından attığım tweeti görür diye bu şekilde bir şey yazdım. İlgili tweetimle Cumhurbaşkanını kastetmedim. Suçsuzum, serbest bırakılmak istiyorum" ifadelerini kullandı.İstanbul Nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan "konutu terk etmeme (ev hapsi)" tedbiriyle adli kontrol şartının uygulanmasına karar verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220206/cumhurbaskani-erdoganin-rahatsizligiyla-ilgili-paylasimlarda-bulunan-1-kisi-gozaltina-alindi-1053521146.html
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recep tayyip erdoğan kapısı, türkiye, koronavirüs, hakaret, ev hapsi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan hakaret eden kişiye ev hapsi

17:35 06.02.2022
© AAgözaltı, IŞİD, operasyon
gözaltı, IŞİD, operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasıyla ilgili sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımda bulunanlara yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Pınar Ö, ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'provokatif ve hakaret içerikli paylaşımlarda' bulunduğu tespit edilen Pınar Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.
Adresi belirlenen Pınar Ö, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunun talimatıyla gözaltına alındı.
Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesine sevk edildi.
Cumhuriyet savcısı, Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirlenen şüpheliyi, "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol şartı uygulanması talebiyle hakimliğe sevk etti.
Kimlik tespitinde aylık 13 bin lira gelirle turizm işi yaptığını beyan eden şüpheli, savunmasında, "Helva etiketinin Cumhurbaşkanını hastalığa yakalanmasıyla ilgili olup olmadığını bilmiyorum. Etiketi görünce erkek arkadaşımla aram iyi olmadığından attığım tweeti görür diye bu şekilde bir şey yazdım. İlgili tweetimle Cumhurbaşkanını kastetmedim. Suçsuzum, serbest bırakılmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
İstanbul Nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan "konutu terk etmeme (ev hapsi)" tedbiriyle adli kontrol şartının uygulanmasına karar verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili suç teşkil eden paylaşımları yapan kişi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine sosyal medyadan hakaret eden 4 kişi gözaltına alındı
10:16
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