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https://tr.sputniknews.com/20220206/cumhurbaskani-erdogandan-gecmis-olsun-dileklerinde-bulunan-ozel-sporculara-tesekkur--1053537796.html
Erdoğan'dan özel sporculara teşekkür: Sizin güzel yüreğinizden gelen o dualar bize güç veriyor
Erdoğan'dan özel sporculara teşekkür: Sizin güzel yüreğinizden gelen o dualar bize güç veriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine geçmiş olsun dileğinde bulunan özel sporculara teşekkür etti. 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T22:29+0300
2022-02-06T22:32+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan kapısı
koronavirüs
türkiye özel sporcular spor eğitim ve rehabilitasyon derneği
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine ve eşi Emine Erdoğan'a video mesaj ile dua ederek, geçmiş olsun temennisinde bulunan Türkiye'nin çeşitli illerindeki özel sporculara, "Canım yavrularım... Gözlerinizden öpüyorum. Sizin güzel yüreğinizden gelen o dualar ve temenniler bize güç veriyor. Ailelerinize selamlarımı iletin. İyi ki varsınız..." ifadelerini kullandı.Türkiye'nin çeşitli illerinden özel sporcular, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dua ettikleri videolar çekmişti.Dünya şampiyonu özel sporculardan İrem Öztekin, Dilara Çevik, Ali Topaloğlu, Avrupa şampiyonu İrem Merve Uzun, İrem Emirhan Akçakoca, Münevver Yılmaz, İrem Salih Öztankal, Kardelen Demir, Abdullah Emre Kara, Hülya Zeynep Akçay ve Eymen Tokmakları, çektikleri videolarla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletmişti.
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recep tayyip erdoğan kapısı, koronavirüs, türkiye özel sporcular spor eğitim ve rehabilitasyon derneği

Erdoğan'dan özel sporculara teşekkür: Sizin güzel yüreğinizden gelen o dualar bize güç veriyor

22:29 06.02.2022 (güncellendi: 22:32 06.02.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine geçmiş olsun dileğinde bulunan özel sporculara teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine ve eşi Emine Erdoğan'a video mesaj ile dua ederek, geçmiş olsun temennisinde bulunan Türkiye'nin çeşitli illerindeki özel sporculara, "Canım yavrularım... Gözlerinizden öpüyorum. Sizin güzel yüreğinizden gelen o dualar ve temenniler bize güç veriyor. Ailelerinize selamlarımı iletin. İyi ki varsınız..." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin çeşitli illerinden özel sporcular, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dua ettikleri videolar çekmişti.
Dünya şampiyonu özel sporculardan İrem Öztekin, Dilara Çevik, Ali Topaloğlu, Avrupa şampiyonu İrem Merve Uzun, İrem Emirhan Akçakoca, Münevver Yılmaz, İrem Salih Öztankal, Kardelen Demir, Abdullah Emre Kara, Hülya Zeynep Akçay ve Eymen Tokmakları, çektikleri videolarla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletmişti.
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