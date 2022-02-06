https://tr.sputniknews.com/20220206/cumhurbaskani-erdoganin-rahatsizligiyla-ilgili-paylasimlarda-bulunan-1-kisi-gozaltina-alindi-1053521146.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan soruşturma... 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T10:16+0300

2022-02-06T10:16+0300

2022-02-06T10:27+0300

recep tayyip erdoğan

türkiye

hakaret

gözaltı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Nöbetçi Savcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rahatsızlığı ile ilgili sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımlara ve hesapların sahiplerine yönelik resen soruşturma başlatmıştı.Söz konusu soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesi ile Pınar Ö. adlı bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Bağcılar’a bağlı Güneşli Mahallesi'nde bulunan bir evde yakalanan Ö., ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.Şüphelinin emniyetteki ifade işlemlerinin sabah saatlerinde başlayacağı öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220206/cumhurbaskani-erdoganin-rahatsizligiyla-ilgili-suc-teskil-eden-paylasimlara-sorusturma-1053514214.html

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recep tayyip erdoğan, hakaret, gözaltı