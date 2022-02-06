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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan soruşturma... 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T10:16+0300
2022-02-06T10:27+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye
hakaret
gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Nöbetçi Savcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rahatsızlığı ile ilgili sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımlara ve hesapların sahiplerine yönelik resen soruşturma başlatmıştı.Söz konusu soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesi ile Pınar Ö. adlı bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Bağcılar’a bağlı Güneşli Mahallesi'nde bulunan bir evde yakalanan Ö., ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.Şüphelinin emniyetteki ifade işlemlerinin sabah saatlerinde başlayacağı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220206/cumhurbaskani-erdoganin-rahatsizligiyla-ilgili-suc-teskil-eden-paylasimlara-sorusturma-1053514214.html
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recep tayyip erdoğan, hakaret, gözaltı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı

10:16 06.02.2022 (güncellendi: 10:27 06.02.2022)
© İHACumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili suç teşkil eden paylaşımları yapan kişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili suç teşkil eden paylaşımları yapan kişi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© İHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul’da 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Nöbetçi Savcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rahatsızlığı ile ilgili sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımlara ve hesapların sahiplerine yönelik resen soruşturma başlatmıştı.
Söz konusu soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesi ile Pınar Ö. adlı bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Bağcılar’a bağlı Güneşli Mahallesi'nde bulunan bir evde yakalanan Ö., ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Şüphelinin emniyetteki ifade işlemlerinin sabah saatlerinde başlayacağı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
00:22
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