https://tr.sputniknews.com/20220206/cumhurbaskani-erdoganin-rahatsizligiyla-ilgili-suc-teskil-eden-paylasimlara-sorusturma-1053514214.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasıyla ilgili sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımda bulunanlara yönelik... 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T00:22+0300

2022-02-06T00:22+0300

2022-02-06T00:52+0300

recep tayyip erdoğan

türkiye

ankara cumhuriyet başsavcılığı

istanbul

istanbul cumhuriyet başsavcılığı

soruşturma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1052638498_0:107:2000:1232_1920x0_80_0_0_7f0349731b62e06cdd782b160f14d542.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması sonrası sosyal medyada suç teşkil eden paylaşım yapan kişilere yönelik resen soruşturma başlattı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." ifadesini kullanmıştı.Emine Erdoğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tweetini alıntılayarak "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip Bey'le birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz." paylaşımında bulunmuştu.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattıİstanbul'un ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, Erdoğan paylaşımları hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.Ankara Cumhuriyet Başavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, ankara cumhuriyet başsavcılığı, istanbul, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, soruşturma