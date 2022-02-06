Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması sonrası sosyal medyada suç teşkil eden paylaşım yapan kişilere yönelik resen soruşturma başlattı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." ifadesini kullanmıştı.Emine Erdoğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tweetini alıntılayarak "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip Bey'le birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz." paylaşımında bulunmuştu.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattıİstanbul'un ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, Erdoğan paylaşımları hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.Ankara Cumhuriyet Başavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasıyla ilgili sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımda bulunanlara yönelik soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması sonrası sosyal medyada suç teşkil eden paylaşım yapan kişilere yönelik resen soruşturma başlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." ifadesini kullanmıştı.
Emine Erdoğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tweetini alıntılayarak "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip Bey'le birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz." paylaşımında bulunmuştu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı
İstanbul'un ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, Erdoğan paylaşımları hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
5 Şubat 2022 tarihinde Sn Cumhurbaşkanı tarafından kendisi ve eşinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı ve sağlık durumunun iyi olduğu yönünde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımını ilgi tutarak yapılan bir kısım paylaşımlarda; Cumhurbaşkanına hakaret, dini değerleri aşağılama vs suç teşkil eden ifadelerle ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımız yetkisinde tespit edilen şüpheliler hakkında re’sen soruşturma başlatılmış olup konuyla ilgili gerekli adli işlemler kolluk birimleriyle birlikte yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.