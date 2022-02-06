Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220206/david-lynch-steven-spielbergin-yeni-filminde-oyuncu-olacak-1053531714.html
David Lynch, Steven Spielberg'in yeni filminde oyuncu olacak
David Lynch, Steven Spielberg'in yeni filminde oyuncu olacak
Ünlü yönetmenler David Lynch ve Steven Spielberg'den ilk işbirliği haberi geldi. Lynch, Spielberg'in çocukluğunu anlatan The Fabelmans filminde oyuncu olarak... 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T16:38+0300
2022-02-06T16:43+0300
steven spielberg
yaşam
david lynch
yönetmen
oyuncu
film
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/06/1053531689_0:206:3077:1937_1920x0_80_0_0_fdb36b2914f82ad38ac66ab0af71365d.jpg
Yönetmen David Lynch, Steven Spielberg'in yeni filmi 'The Fabelmans'ın kadrosuna katıldı. Beyazperde'nin haberine göre, rolün detayları sıkı korunan bir sır ama Lynch'in filmde rol alacağı artık kesin.The Fabelmans, her ikisi de 1970'lerde ortaya çıkan ve yeni ufuklar açan yönetmenlik yetenekleri olan Lynch ve Spielberg arasındaki ilk işbirliğini işaret edecek. Lynch, film yapımcılığı kariyeri boyunca, Mulholland Drive, Eraserhead, Blue Velvet, The Straight Story ve Lost Highway gibi filmlerin yönetmenliğiyle beğeni toplayan harika bir kariyer oluşturdu.1980 tarihli tarihi draması The Elephant Man, biri Lynch'in yönetmenliği de dahil olmak üzere sekiz Oscar adaylığı alırken, suç romantizmi Wild at Heart, 1990 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazandı.Lynch, Blue Velvet ve Mulholland Drive için en iyi yönetmen dalında Oscar adaylığı aldı. En son filmi Inland Empire 2006'da yayınlandı ve eleştirmen gruplarından övgüler aldı.Lynch, aynı zamanda Mark Frost ile birlikte yarattığı Twin Peaks dizisinin arkasındaki akıllardan biri. Lynch, dizinin 1990'lardaki iki sezonluk serisinin altı bölümünü ve 1992'de yayınlanan Twin Peaks: Fire Walk With Me filmini yönetti. 2017'de Lynch, Showtime için 18 bölümlük bir devam dizisi yöneterek Twin Peaks'e geri döndü.Oyunculuk denemeleri yaptıYönetmenliğin ötesinde, Lynch garip oyunculuk denemeleri yaptı. ‘Twin Peaks’in tüm yinelemelerinde FBI ajanı Gordon Cole'u canlandırdı ve diğer performansları, ‘Louie’ ve ‘The Cleveland Show’da konuk olarak yer almaktan, 2017 yapımı ‘Lucky’de destekleyici bir role kadar uzanıyor.Spielberg, şu sıralar West Side Story'yi yeniden tasarladığı için bir ödül konuşmaları telaşına dalmış olsa da yönetmen aynı zamanda The Fabelmans'ın post prodüksiyonuyla meşgul.‘Fabelmans’, Spielberg'in Arizona'da büyüdüğü zamanlarından yola çıkarak ortaya çıkardığı, yarı otobiyografik bir proje olarak tanımlanıyor.Lynch, Michelle Williams, Seth Rogen, Paul Dano, Julia Butters ve yeni yetenek Gabriel LaBelle'den oluşan oyuncu kadrosuna katılıyor. Williams ve Dano'nun Spielberg'in ebeveynlerinden alınan karakterleri üstlenmeleri beklenirken, Rogen'in rolünün Spielberg'in amcasından etkilendiği söyleniyor. LaBelle, bir Spielberg analogu olan hevesli film yapımcısı Sammy'yi canlandırırken, Butters, kız kardeşi Anne'yi canlandırıyor.Spielberg, senaryoyu sık sık birlikte çalıştığı Tony Kushner ile birlikte yazdı.
https://tr.sputniknews.com/20211207/steven-spielberg-imzali-bati-yakasinin-hikyesi-korfez-ulkelerinde-yasaklandi-1051525974.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/06/1053531689_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_e832ce8384b6cd239d172c57b7e44262.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
steven spielberg, david lynch, yönetmen, oyuncu, film

David Lynch, Steven Spielberg'in yeni filminde oyuncu olacak

16:38 06.02.2022 (güncellendi: 16:43 06.02.2022)
© AFP 2021David Lynch
David Lynch - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© AFP 2021
Abone ol
Ünlü yönetmenler David Lynch ve Steven Spielberg'den ilk işbirliği haberi geldi. Lynch, Spielberg'in çocukluğunu anlatan The Fabelmans filminde oyuncu olarak yer alacak.
Yönetmen David Lynch, Steven Spielberg'in yeni filmi 'The Fabelmans'ın kadrosuna katıldı. Beyazperde'nin haberine göre, rolün detayları sıkı korunan bir sır ama Lynch'in filmde rol alacağı artık kesin.
The Fabelmans, her ikisi de 1970'lerde ortaya çıkan ve yeni ufuklar açan yönetmenlik yetenekleri olan Lynch ve Spielberg arasındaki ilk işbirliğini işaret edecek. Lynch, film yapımcılığı kariyeri boyunca, Mulholland Drive, Eraserhead, Blue Velvet, The Straight Story ve Lost Highway gibi filmlerin yönetmenliğiyle beğeni toplayan harika bir kariyer oluşturdu.
1980 tarihli tarihi draması The Elephant Man, biri Lynch'in yönetmenliği de dahil olmak üzere sekiz Oscar adaylığı alırken, suç romantizmi Wild at Heart, 1990 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazandı.
Lynch, Blue Velvet ve Mulholland Drive için en iyi yönetmen dalında Oscar adaylığı aldı. En son filmi Inland Empire 2006'da yayınlandı ve eleştirmen gruplarından övgüler aldı.
Lynch, aynı zamanda Mark Frost ile birlikte yarattığı Twin Peaks dizisinin arkasındaki akıllardan biri. Lynch, dizinin 1990'lardaki iki sezonluk serisinin altı bölümünü ve 1992'de yayınlanan Twin Peaks: Fire Walk With Me filmini yönetti. 2017'de Lynch, Showtime için 18 bölümlük bir devam dizisi yöneterek Twin Peaks'e geri döndü.

Oyunculuk denemeleri yaptı

Yönetmenliğin ötesinde, Lynch garip oyunculuk denemeleri yaptı. ‘Twin Peaks’in tüm yinelemelerinde FBI ajanı Gordon Cole'u canlandırdı ve diğer performansları, ‘Louie’ ve ‘The Cleveland Show’da konuk olarak yer almaktan, 2017 yapımı ‘Lucky’de destekleyici bir role kadar uzanıyor.
Spielberg, şu sıralar West Side Story'yi yeniden tasarladığı için bir ödül konuşmaları telaşına dalmış olsa da yönetmen aynı zamanda The Fabelmans'ın post prodüksiyonuyla meşgul.
‘Fabelmans’, Spielberg'in Arizona'da büyüdüğü zamanlarından yola çıkarak ortaya çıkardığı, yarı otobiyografik bir proje olarak tanımlanıyor.
Lynch, Michelle Williams, Seth Rogen, Paul Dano, Julia Butters ve yeni yetenek Gabriel LaBelle'den oluşan oyuncu kadrosuna katılıyor. Williams ve Dano'nun Spielberg'in ebeveynlerinden alınan karakterleri üstlenmeleri beklenirken, Rogen'in rolünün Spielberg'in amcasından etkilendiği söyleniyor. LaBelle, bir Spielberg analogu olan hevesli film yapımcısı Sammy'yi canlandırırken, Butters, kız kardeşi Anne'yi canlandırıyor.
Spielberg, senaryoyu sık sık birlikte çalıştığı Tony Kushner ile birlikte yazdı.
Steven Spielberg imzalı Batı Yakası'nın Hikâyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
YAŞAM
Steven Spielberg imzalı Batı Yakası'nın Hikâyesi, Körfez ülkelerinde yasaklandı
7 Aralık 2021, 14:35
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce