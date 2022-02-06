https://tr.sputniknews.com/20220206/diyarbakir-istanbul-seferi-yapan-ucakta-supheli-durum-3-kez-arama-yapildi-1053514108.html

Diyarbakır-İstanbul seferi yapan uçakta şüpheli durum: 3 kez arama yapıldı

Diyarbakır-İstanbul seferi yapan uçakta şüpheli durum: 3 kez arama yapıldı

Diyarbakır’da İstanbul seferini yapan Anadolu Jet’e ait TK 7215 sefer sayılı uçak, 2 saat gecikmeli kalktı. Uçakta güvenlik gereği 3 kez arama yapılırken... 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T00:19+0300

2022-02-06T00:19+0300

2022-02-06T00:19+0300

türkiye

diyarbakır

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İHA'nın haberine göre Diyarbakır - İstanbul seferini yapan Anadolu Jet firmasına ait TK-7215 sefer sayılı uçak, saat 20.35’te Diyarbakır’da havalanması gerekirken, uçak kalkmadı. Yaklaşık 2 saat boyunca bekletilen uçakta yolcular ile görevliler arasında gergin anlar yaşanırken, uçağa gelen güvenlik güçleri 2 kez arama yaptı.Yaşanan o anlar uçakta bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, yolculardan Sevil O., yaşadıkları o anları şöyle anlattı:Uçak saat 22.35’te 3’üncü kez arama yapıldıktan sonra kalktığı öğrenilirken, yaşanan şüpheli durumla ilgili herhangi bir bilgiye ise ulaşılmadı.

türkiye

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