Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220206/diyarbakir-istanbul-seferi-yapan-ucakta-supheli-durum-3-kez-arama-yapildi-1053514108.html
Diyarbakır-İstanbul seferi yapan uçakta şüpheli durum: 3 kez arama yapıldı
Diyarbakır-İstanbul seferi yapan uçakta şüpheli durum: 3 kez arama yapıldı
Diyarbakır’da İstanbul seferini yapan Anadolu Jet’e ait TK 7215 sefer sayılı uçak, 2 saat gecikmeli kalktı. Uçakta güvenlik gereği 3 kez arama yapılırken... 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T00:19+0300
2022-02-06T00:19+0300
türkiye
diyarbakır
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/06/1053514083_0:1215:2000:2340_1920x0_80_0_0_71a3c7b90dcf4d17c6f42299cffff7c9.jpg
İHA'nın haberine göre Diyarbakır - İstanbul seferini yapan Anadolu Jet firmasına ait TK-7215 sefer sayılı uçak, saat 20.35’te Diyarbakır’da havalanması gerekirken, uçak kalkmadı. Yaklaşık 2 saat boyunca bekletilen uçakta yolcular ile görevliler arasında gergin anlar yaşanırken, uçağa gelen güvenlik güçleri 2 kez arama yaptı.Yaşanan o anlar uçakta bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, yolculardan Sevil O., yaşadıkları o anları şöyle anlattı:Uçak saat 22.35’te 3’üncü kez arama yapıldıktan sonra kalktığı öğrenilirken, yaşanan şüpheli durumla ilgili herhangi bir bilgiye ise ulaşılmadı.
türkiye
diyarbakır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/06/1053514083_0:1028:2000:2528_1920x0_80_0_0_29486cc5331cc8858550dca41cba003b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
diyarbakır

Diyarbakır-İstanbul seferi yapan uçakta şüpheli durum: 3 kez arama yapıldı

00:19 06.02.2022
© SEDAT IRMAK-AW536642Diyarbakır’da İstanbul seferini yapan Anadolu Jet’e ait TK 7215 sefer sayılı uçak, 2 saat gecikmeli kalktı
Diyarbakır’da İstanbul seferini yapan Anadolu Jet’e ait TK 7215 sefer sayılı uçak, 2 saat gecikmeli kalktı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© SEDAT IRMAK-AW536642
Abone ol
Diyarbakır’da İstanbul seferini yapan Anadolu Jet’e ait TK 7215 sefer sayılı uçak, 2 saat gecikmeli kalktı. Uçakta güvenlik gereği 3 kez arama yapılırken, uçağa gelen yetkililerin yolculara bilgi vermesi gergin anlara neden oldu.
İHA'nın haberine göre Diyarbakır - İstanbul seferini yapan Anadolu Jet firmasına ait TK-7215 sefer sayılı uçak, saat 20.35’te Diyarbakır’da havalanması gerekirken, uçak kalkmadı. Yaklaşık 2 saat boyunca bekletilen uçakta yolcular ile görevliler arasında gergin anlar yaşanırken, uçağa gelen güvenlik güçleri 2 kez arama yaptı.
Yaşanan o anlar uçakta bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, yolculardan Sevil O., yaşadıkları o anları şöyle anlattı:
“Saat 20.35’te uçak kalkması gerekirken, bir bahane gösterip uçakta birinin rahatsızlandığını bizlere söylediler ve bir süre sonra o şahsı indirdiler. Aradan bir saat geçtikten sonra uçağa gelen güvenlik güçleri ihbar olduğunu ve el bagajlarını indirmemizi söylediler. Bagajları tek tek kontrol ettikleri sırada uçakta bulunanlar duruma tepki gösterdiler. Sonra bir yolcu uçağa bindi burada bulunan bütün yolcular o şahsa tepki gösterdiler. Şu anda görüyorsunuz polisler geldi ve yolcularla tartışıyorlar.”
Uçak saat 22.35’te 3’üncü kez arama yapıldıktan sonra kalktığı öğrenilirken, yaşanan şüpheli durumla ilgili herhangi bir bilgiye ise ulaşılmadı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce