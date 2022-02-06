https://tr.sputniknews.com/20220206/doc-dr-faruk-ozgor-kovidin-erkeklerdeki-kisirlik-etkisi-tup-bebek-tedavilerini-de-bozuyor-1053530605.html

Doç. Dr. Faruk Özgör: Kovid'in erkeklerdeki kısırlık etkisi, tüp bebek tedavilerini de bozuyor

Doç. Dr. Faruk Özgör: Kovid'in erkeklerdeki kısırlık etkisi, tüp bebek tedavilerini de bozuyor

Doç. Dr. Faruk Özgör, özellikle 20-30 yaş grubu genç erkeklerde şiddetli Kovid-19 enfeksiyonunun spermlerde bozulmaya, erkeklik hormonu olarak bilinen... 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T16:01+0300

2022-02-06T16:01+0300

2022-02-06T16:01+0300

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koronavirüs

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aşı

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Sultangazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Faruk Özgör, kovid enfeksiyonunun özellikle genç erkeklerde kısırlıktan cinsel fonksiyon bozukluğuna dek yarattığı pek çok riske değinerek, son dönemlerde kendi kliniklerinde de bu şekilde çok hasta görmeye başladıklarını söyledi ve önemli uyarılarda bulundu. Doç. Dr. Özgör, "Biz kendi kliniğimizde de benzer şekilde hastalarla karşılaştık. Özellikle kadın kaynaklı kısırlık ile tüp bebek merkezimize gelen çiftlerde; Kovid öncesi sperm parametreleri tamamen normal olan erkeklerde, Kovid sonrası tüm sperm parametrelerinin bozulduğunu görüyoruz. Bu hastaların tüp bebek süreçlerini en az 6 ay mecburen ertelemek zorunda kalıyoruz. Çünkü birincisi koronavirüsün mutojenik (genetik hasar) bir etkisi olup olmadığını bilmiyoruz, embriyo üzerinde nasıl bir etki yaratacağını bilmiyoruz. İkincisi de tüp bebek tedavisinden önce hastaların sperm parametrelerinin tamamen normale dönmesini beklemek gerekiyor. 6 ay sonra tekrar spermiyogram tahlili yapacağız, eğer düzelme görülmezse, onlara sadece kadın nedenli değil, erkek nedenli kısırlık faktörü olduğunu da düşünerek yeni bir kısırlık tedavisi planlamak durumunda kalacağız" dedi.'Hastaların yüzde 40'ında kısırlık kalıcı oldu'Kovid'in akciğer tutulumu nedeniyle şiddetli geçirildiğinin çok bilindiğini ancak testilerde de akciğerlerdeki gibi virüsün tutunduğu ACE-2 reseptörlerinin bol bulunduğunu belirten Doç. Dr. Özgör, sözlerini şöyle sürdürdü:'Hormonları da bozuyor'Kovid'in diğer bir etkisinin de erkeklerdeki hormon düzeyini bozması olduğunu belirten Doç. Dr. Özgör, bunun da sadece cinsel fonksiyon açısından değil pek çok metabolik bozulmaya neden olduğunu vurguladı ve "Kovid, testiste hormon salgılayan 'leydik' hücrelerinin ölümüne ve bu da erkeklerdeki testosteron seviyesinin düşmesine yol açıyor. Bu sadece cinsel fonksiyon bozukluğu ve çocuk olmasına engel değil, aynı zamanda bilişsel fonksiyonları, kemik ve kas kütlesini de olumsuz etkiliyor. Yani sadece kısa dönem değil, Kovid'in uzun dönem etkileri ile de karşılaşmayı bekliyoruz" dedi.'Testiste strese sebep oluyor'Kovid'in testislere nasıl etki ettiği ile ilgili birkaç tane mekanizması olduğunu belirten Doç. Dr. Özgör, şu bilgileri verdi: 'Aşı hastalığı hafif geçirmenizi sağlıyor'Aşıların kesinlikle erkeklerde herhangi bir kısırlık riski taşımadığını da vurgulayan Doç. Dr. Faruk Özgör, tam tersine hastalığı geçirmenin bu tehlikeye daha çok yol açtığına değinerek sözlerini şöyle noktaladı:

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