https://tr.sputniknews.com/20220206/donmus-cildir-golu-uzerinde-sampiyonluk-kazandiran-spor-araclar-atli-kizakla-yaristi-1053520537.html

Donmuş Çıldır Gölü üzerinde şampiyonluk kazandıran spor araçlar atlı kızakla yarıştı

Donmuş Çıldır Gölü üzerinde şampiyonluk kazandıran spor araçlar atlı kızakla yarıştı

Buz tutan Çıldır Gölü üzerinde temsili bir yarış düzenlendi. Yarışa bir atlı kızak ve üç spor araç katıldı. Yarışı izleyenler heyecanlı anlar yaşadı. 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T09:51+0300

2022-02-06T09:51+0300

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çıldır gölü

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yarış

at

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Otomobillerin tanıtımını yapmak, araçları ve lastikleri kış koşullarında test etmek isteyen bazı otomotiv şirketleri, Kars çevresindeki çeşitli parkurlarda araçlarını deniyor.Bölgedeki bir otomotiv şirketi de Kars, Ardahan sınırlarında bulunan buzla kaplı Çıldır Gölü'nde sıra dışı bir etkinlik gerçekleştirdi. Otomobil sporlarında 2021'de şampiyonluk kazanan, biri karting olmak üzere 3 aracı buzla kaplı göl üzerine çıkaran pilotlar, atlı kızakla yarıştı.Atlı kızak 2 aracı geride bıraktıPilotlar Turgut Konukoğlu, Ertan Nacaroğlu, Zekai Özen'in kullandığı özel lastik takılı araçlar ile Sinan Daşdemir'in sürdüğü ‘Star’ adlı kızak bağlanan at, başlangıç çizgisi üzerinde dizildi.Verilen işaretle kalkışa geçen araçlar, 200 metrelik parkurda son hız ilerledi ve bitiş çizgisini karting aracı 1, atlı kızak 2, off-road aracı 3, otomobil ise 4. sırada tamamladı. Buz üstü sürüş eğitimine ilgi artıyorÇıldır Gölü'nde uzun yıllardan beri eğitim düzenlediklerini söyleyen sürüş eğitmeni milli sporcu İbrahim Okyay, donmuş gölde yapılan buz üstü sürüşün, en güvenli ve en öğretici eğitim olarak kabul edildiğini belirtti:

https://tr.sputniknews.com/20220126/milli-sporcudan-cildir-golunde-buz-pateni-gosterisi-1053132885.html

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