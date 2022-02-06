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https://tr.sputniknews.com/20220206/donmus-cildir-golu-uzerinde-sampiyonluk-kazandiran-spor-araclar-atli-kizakla-yaristi-1053520537.html
Donmuş Çıldır Gölü üzerinde şampiyonluk kazandıran spor araçlar atlı kızakla yarıştı
Donmuş Çıldır Gölü üzerinde şampiyonluk kazandıran spor araçlar atlı kızakla yarıştı
Buz tutan Çıldır Gölü üzerinde temsili bir yarış düzenlendi. Yarışa bir atlı kızak ve üç spor araç katıldı. Yarışı izleyenler heyecanlı anlar yaşadı. 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T09:51+0300
2022-02-06T09:53+0300
çıldır gölü
yaşam
yarış
at
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Otomobillerin tanıtımını yapmak, araçları ve lastikleri kış koşullarında test etmek isteyen bazı otomotiv şirketleri, Kars çevresindeki çeşitli parkurlarda araçlarını deniyor.Bölgedeki bir otomotiv şirketi de Kars, Ardahan sınırlarında bulunan buzla kaplı Çıldır Gölü'nde sıra dışı bir etkinlik gerçekleştirdi. Otomobil sporlarında 2021'de şampiyonluk kazanan, biri karting olmak üzere 3 aracı buzla kaplı göl üzerine çıkaran pilotlar, atlı kızakla yarıştı.Atlı kızak 2 aracı geride bıraktıPilotlar Turgut Konukoğlu, Ertan Nacaroğlu, Zekai Özen'in kullandığı özel lastik takılı araçlar ile Sinan Daşdemir'in sürdüğü ‘Star’ adlı kızak bağlanan at, başlangıç çizgisi üzerinde dizildi.Verilen işaretle kalkışa geçen araçlar, 200 metrelik parkurda son hız ilerledi ve bitiş çizgisini karting aracı 1, atlı kızak 2, off-road aracı 3, otomobil ise 4. sırada tamamladı. Buz üstü sürüş eğitimine ilgi artıyorÇıldır Gölü'nde uzun yıllardan beri eğitim düzenlediklerini söyleyen sürüş eğitmeni milli sporcu İbrahim Okyay, donmuş gölde yapılan buz üstü sürüşün, en güvenli ve en öğretici eğitim olarak kabul edildiğini belirtti:
https://tr.sputniknews.com/20220126/milli-sporcudan-cildir-golunde-buz-pateni-gosterisi-1053132885.html
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çıldır gölü, yarış, at

Donmuş Çıldır Gölü üzerinde şampiyonluk kazandıran spor araçlar atlı kızakla yarıştı

09:51 06.02.2022 (güncellendi: 09:53 06.02.2022)
© AAÇıldır Gölü'nde şampiyonluk kazandıran araçlar ve atlı kızak
Çıldır Gölü'nde şampiyonluk kazandıran araçlar ve atlı kızak - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© AA
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Buz tutan Çıldır Gölü üzerinde temsili bir yarış düzenlendi. Yarışa bir atlı kızak ve üç spor araç katıldı. Yarışı izleyenler heyecanlı anlar yaşadı.
Otomobillerin tanıtımını yapmak, araçları ve lastikleri kış koşullarında test etmek isteyen bazı otomotiv şirketleri, Kars çevresindeki çeşitli parkurlarda araçlarını deniyor.
Bölgedeki bir otomotiv şirketi de Kars, Ardahan sınırlarında bulunan buzla kaplı Çıldır Gölü'nde sıra dışı bir etkinlik gerçekleştirdi.
Otomobil sporlarında 2021'de şampiyonluk kazanan, biri karting olmak üzere 3 aracı buzla kaplı göl üzerine çıkaran pilotlar, atlı kızakla yarıştı.

Atlı kızak 2 aracı geride bıraktı

Pilotlar Turgut Konukoğlu, Ertan Nacaroğlu, Zekai Özen'in kullandığı özel lastik takılı araçlar ile Sinan Daşdemir'in sürdüğü ‘Star’ adlı kızak bağlanan at, başlangıç çizgisi üzerinde dizildi.
Verilen işaretle kalkışa geçen araçlar, 200 metrelik parkurda son hız ilerledi ve bitiş çizgisini karting aracı 1, atlı kızak 2, off-road aracı 3, otomobil ise 4. sırada tamamladı.
© AATemsili yarışı izleyenler heyecanlı anlar yaşadı.
Temsili yarışı izleyenler heyecanlı anlar yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
Temsili yarışı izleyenler heyecanlı anlar yaşadı.
© AA

Buz üstü sürüş eğitimine ilgi artıyor

Çıldır Gölü'nde uzun yıllardan beri eğitim düzenlediklerini söyleyen sürüş eğitmeni milli sporcu İbrahim Okyay, donmuş gölde yapılan buz üstü sürüşün, en güvenli ve en öğretici eğitim olarak kabul edildiğini belirtti:
"Bu tür eğitimler, Norveç, Finlandiya gibi İskandinav ülkelerinde gerçekleştirilmektedir. Çıldır Gölü donduğu zaman bölge, bu ülkelerdeki pistlere harika bir alternatif yaratıyor. Biz de bunun tanıtımını yapmak ve bu eğitimleri bu bölgeye çekmek istiyoruz. Tam 7 yıldır buz üstünde eğitimler yapıyoruz ve her yıl artan bir ilgi var."
İklim Şentunalı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
YAŞAM
Milli sporcudan Çıldır Gölü'nde buz pateni gösterisi
26 Ocak, 08:58
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