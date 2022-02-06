https://tr.sputniknews.com/20220206/dunya-superbike-sampiyonu-razgatlioglunun-motogp-testi-onaylandi--1053524255.html

Dünya Superbike Şampiyonu Razgatlıoğlu'nun MotoGP testi onaylandı

Dünya Superbike Şampiyonu Razgatlıoğlu'nun MotoGP testi onaylandı

Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WorldSBK) 33 yıllık tarihinde geçtiğimiz sezon şampiyon olan ilk Türk sporcu Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP testi onaylandı. 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T12:32+0300

2022-02-06T12:32+0300

2022-02-06T12:35+0300

toprak razgatlıoğlu

motogp

test

yamaha

türkiye motosiklet federasyonu

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Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre geçen sezon tarihi bir başarıya imza atan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP'de testlere katılması için onay çıktı. Milli motosikletçi için Japonya'nın önde gelen motosiklet şirketi Yamaha bu yıl MotoGP testi yapacak. Monster Energy Yamaha MotoGP Takımı Direktörü Massimo Meregalli'nin MotoGP'ye yaptığı açıklamada, bu sezon 2021 WorldSBK şampiyonu Razgatlıoğlu ile bir test gerçekleştireceklerini doğruladığı duyuruldu. 2011'den beri Yamaha fabrika ekibinin direktörlüğünü yapan Meregalli, "Bu yıl Cal Crutchlow'un takvimine göre Toprak'ın da yarış takvimine uyan en az bir gün arayacağız. Açıkçası Toprak'ın testi ilginç olacak. Kesinlikle bu fırsatı hak ediyor çünkü geçen yıl harika bir iş yaptı ve onu bir MotoGP'de görmeyi sabırsızlıkla bekleyen tek kişi ben değilim" açıklamasında bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20211121/turk-milli-motosikletci-toprak-razgatlioglu-dunya-sampiyonu-oldu-1050999402.html

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toprak razgatlıoğlu, motogp, test, yamaha, türkiye motosiklet federasyonu