Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20220206/dunya-superbike-sampiyonu-razgatlioglunun-motogp-testi-onaylandi--1053524255.html
Dünya Superbike Şampiyonu Razgatlıoğlu'nun MotoGP testi onaylandı
Dünya Superbike Şampiyonu Razgatlıoğlu'nun MotoGP testi onaylandı
Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WorldSBK) 33 yıllık tarihinde geçtiğimiz sezon şampiyon olan ilk Türk sporcu Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP testi onaylandı. 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T12:32+0300
2022-02-06T12:35+0300
toprak razgatlıoğlu
motogp
test
yamaha
türkiye motosiklet federasyonu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/06/1053524345_0:0:3183:1791_1920x0_80_0_0_bb7569d985e5ad62f169c81af17988f2.jpg
Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre geçen sezon tarihi bir başarıya imza atan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP'de testlere katılması için onay çıktı. Milli motosikletçi için Japonya'nın önde gelen motosiklet şirketi Yamaha bu yıl MotoGP testi yapacak. Monster Energy Yamaha MotoGP Takımı Direktörü Massimo Meregalli'nin MotoGP'ye yaptığı açıklamada, bu sezon 2021 WorldSBK şampiyonu Razgatlıoğlu ile bir test gerçekleştireceklerini doğruladığı duyuruldu. 2011'den beri Yamaha fabrika ekibinin direktörlüğünü yapan Meregalli, "Bu yıl Cal Crutchlow'un takvimine göre Toprak'ın da yarış takvimine uyan en az bir gün arayacağız. Açıkçası Toprak'ın testi ilginç olacak. Kesinlikle bu fırsatı hak ediyor çünkü geçen yıl harika bir iş yaptı ve onu bir MotoGP'de görmeyi sabırsızlıkla bekleyen tek kişi ben değilim" açıklamasında bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20211121/turk-milli-motosikletci-toprak-razgatlioglu-dunya-sampiyonu-oldu-1050999402.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/06/1053524345_381:0:3110:2047_1920x0_80_0_0_a8e01453444725561a13e325d0f04642.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
toprak razgatlıoğlu, motogp, test, yamaha, türkiye motosiklet federasyonu

Dünya Superbike Şampiyonu Razgatlıoğlu'nun MotoGP testi onaylandı

12:32 06.02.2022 (güncellendi: 12:35 06.02.2022)
© AP Photo / Achmad IbrahimToprak Razgatlıoğlu
Toprak Razgatlıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© AP Photo / Achmad Ibrahim
Abone ol
Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WorldSBK) 33 yıllık tarihinde geçtiğimiz sezon şampiyon olan ilk Türk sporcu Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP testi onaylandı.
Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre geçen sezon tarihi bir başarıya imza atan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP'de testlere katılması için onay çıktı.
Milli motosikletçi için Japonya'nın önde gelen motosiklet şirketi Yamaha bu yıl MotoGP testi yapacak.
Monster Energy Yamaha MotoGP Takımı Direktörü Massimo Meregalli'nin MotoGP'ye yaptığı açıklamada, bu sezon 2021 WorldSBK şampiyonu Razgatlıoğlu ile bir test gerçekleştireceklerini doğruladığı duyuruldu.
2011'den beri Yamaha fabrika ekibinin direktörlüğünü yapan Meregalli, "Bu yıl Cal Crutchlow'un takvimine göre Toprak'ın da yarış takvimine uyan en az bir gün arayacağız. Açıkçası Toprak'ın testi ilginç olacak. Kesinlikle bu fırsatı hak ediyor çünkü geçen yıl harika bir iş yaptı ve onu bir MotoGP'de görmeyi sabırsızlıkla bekleyen tek kişi ben değilim" açıklamasında bulundu.
Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'deki ikinci yarışı da kazandı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
SPOR
Türk milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu oldu
21 Kasım 2021, 07:44
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce