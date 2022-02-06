Ekrem İmamoğlu: Elektrik faturaları gerçekten hafife alınacak gibi değil

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüksek elektrik faturalarıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Elektrik faturaları gerçekten hafife alınacak gibi değil, çok yüklü. Hepimiz için öyle" ifadelerini kullandı.
İBB Başkanı İmamoğlu, elektrik faturalarına ilişkin sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüksek elektrik faturalarıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Elektrik faturaları gerçekten hafife alınacak gibi değil, çok yüklü. Hepimiz için öyle" ifadelerini kullandı.
Elektrik faturaları gerçekten hafife alınacak gibi değil, çok yüklü. Hepimiz için öyle.