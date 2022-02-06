https://tr.sputniknews.com/20220206/ekrem-imamoglu-elektrik-faturalari-gercekten-hafife-alinacak-gibi-degil-1053538037.html

Ekrem İmamoğlu: Elektrik faturaları gerçekten hafife alınacak gibi değil

Ekrem İmamoğlu: Elektrik faturaları gerçekten hafife alınacak gibi değil

İBB Başkanı İmamoğlu, elektrik faturalarına ilişkin sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T22:49+0300

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türkiye

ekrem imamoğlu

elektrik

fatura

elektrik faturası

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüksek elektrik faturalarıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Elektrik faturaları gerçekten hafife alınacak gibi değil, çok yüklü. Hepimiz için öyle" ifadelerini kullandı.

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ekrem imamoğlu, elektrik, fatura, elektrik faturası