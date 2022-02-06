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https://tr.sputniknews.com/20220206/ekrem-imamoglu-elektrik-faturalari-gercekten-hafife-alinacak-gibi-degil-1053538037.html
Ekrem İmamoğlu: Elektrik faturaları gerçekten hafife alınacak gibi değil
Ekrem İmamoğlu: Elektrik faturaları gerçekten hafife alınacak gibi değil
İBB Başkanı İmamoğlu, elektrik faturalarına ilişkin sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T22:49+0300
2022-02-06T22:57+0300
türkiye
ekrem imamoğlu
elektrik
fatura
elektrik faturası
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüksek elektrik faturalarıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Elektrik faturaları gerçekten hafife alınacak gibi değil, çok yüklü. Hepimiz için öyle" ifadelerini kullandı.
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ekrem imamoğlu, elektrik, fatura, elektrik faturası

Ekrem İmamoğlu: Elektrik faturaları gerçekten hafife alınacak gibi değil

22:49 06.02.2022 (güncellendi: 22:57 06.02.2022)
© REUTERS / Ümit BektaşEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© REUTERS / Ümit Bektaş
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İBB Başkanı İmamoğlu, elektrik faturalarına ilişkin sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüksek elektrik faturalarıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Elektrik faturaları gerçekten hafife alınacak gibi değil, çok yüklü. Hepimiz için öyle" ifadelerini kullandı.
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