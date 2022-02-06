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Elazığ'da mercek bulutu görüldü
Elazığ'da mercek bulutu görüldü
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde beliren mercek bulutu ilgiyle izlendi. 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T16:52+0300
2022-02-06T16:55+0300
yaşam
elazığ
merceksi bulut
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Elazığ'da ilçe merkezinden görülebilen ve dakikalarca aynı noktada bozulmadan kalan bulut, görenlerin dikkatini çekti.Gökyüzündeki doğa olayını cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaşan kimi kullanıcılar mercek bulutu için UFO benzetmesi yaptı.Nasıl oluşur?Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşur ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösterir.Orografik bir olayın sonucu olan bulutu, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görmek olasıdır.
https://tr.sputniknews.com/20220124/vanda-mercek-bulutu-olustu-1053059327.html
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elazığ, merceksi bulut

Elazığ'da mercek bulutu görüldü

16:52 06.02.2022 (güncellendi: 16:55 06.02.2022)
© AAElazığ mercek bulutu
Elazığ mercek bulutu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© AA
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde beliren mercek bulutu ilgiyle izlendi.
Elazığ'da ilçe merkezinden görülebilen ve dakikalarca aynı noktada bozulmadan kalan bulut, görenlerin dikkatini çekti.
Gökyüzündeki doğa olayını cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaşan kimi kullanıcılar mercek bulutu için UFO benzetmesi yaptı.
Nasıl oluşur?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşur ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösterir.
Orografik bir olayın sonucu olan bulutu, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görmek olasıdır.
Van'da mercek bulutu oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
YAŞAM
Van'da mercek bulutu oluştu
24 Ocak, 11:41
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