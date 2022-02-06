https://tr.sputniknews.com/20220206/elazigda-mercek-bulutu-goruldu-1053532145.html

Elazığ'da mercek bulutu görüldü

Elazığ'da mercek bulutu görüldü

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde beliren mercek bulutu ilgiyle izlendi. 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T16:52+0300

2022-02-06T16:52+0300

2022-02-06T16:55+0300

yaşam

elazığ

merceksi bulut

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Elazığ'da ilçe merkezinden görülebilen ve dakikalarca aynı noktada bozulmadan kalan bulut, görenlerin dikkatini çekti.Gökyüzündeki doğa olayını cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaşan kimi kullanıcılar mercek bulutu için UFO benzetmesi yaptı.Nasıl oluşur?Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşur ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösterir.Orografik bir olayın sonucu olan bulutu, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görmek olasıdır.

https://tr.sputniknews.com/20220124/vanda-mercek-bulutu-olustu-1053059327.html

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elazığ, merceksi bulut