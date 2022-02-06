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Isparta'da onarım çalışmaları sürüyor: 'Vatandaşlarımız 60 saattir elektriksiz'
Isparta'da onarım çalışmaları sürüyor: 'Vatandaşlarımız 60 saattir elektriksiz'
Isparta’da yaşanan elektrik kesintisi sonrası bozulan ve yıkılan elektrik direklerinin onarım çalışması devam ettiği açıklandı. CHP'li Ahmet Akın 6 Şubat 2022... 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T01:54+0300
2022-02-06T02:23+0300
isparta
elektrik kesintisi
fatih dönmez
çalışma
türkiye
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Isparta’da 3 Şubat tarihinde başlayan yoğun kar yağışı sonrası meydana gelen elektrik kesintisiyle ilgili arızaların giderilmesi için ekiplerin çalışmalarının sürdüğü açıklandı.İl genelinde yaşanan elektrik kesintisi ile birlikte bozulan ve yıkılan elektrik direkleri özel ve kamu personelleri tarafından onarılıyor.CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, sosyal medyadan 6 Şubat 2022 günü saat 01.40 itibariyle Isparta'da hala elektrik olmadığını paylaştı. Akın videolu paylaşımında "Saat 01:40 Isparta'dayız elektrikler kesik, vatandaşlarımız 60 saattir elektriksiz. Dağıtım Şirketleri yapması gereken yatırımları yapmıyor Enerji Bakanlığı denetlemiyor sonuç 21. yüzyılda muma ve gaz lambasına teslim edilen 500 bin nüfuslu koca bir kent Isparta" ifadelerini kullandı.Bakan Dönmez elektrik hatlarının onarımını denetlediEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle ağır hasar gören elektrik enerjisi nakil hatlarının onarım çalışmalarını yerinde denetledi.Bakan Dönmez, elektrik dağıtım şirketindeki toplantının ardından kent merkezinde çalışmaların sürdüğü mahalleye geldi.Arıza onarım ekiplerinin Işık Kent Mahallesi'ndeki çalışmalarını inceleyen Dönmez, yetkililerden bilgi aldı.Dönmez, mahalledeki vatandaşlarla konuşarak arızalara müdahale eden ekiplerin 5-6 kat artırıldığını söyledi.Tüm ekiplerin sahada canla başla çalıştığını belirten Dönmez, sorunun en kısa sürede çözüleceğini kaydetti.Bakan Dönmez'e TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AFAD'tan sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz de eşlik etti.
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isparta, elektrik kesintisi, fatih dönmez, çalışma

Isparta'da onarım çalışmaları sürüyor: 'Vatandaşlarımız 60 saattir elektriksiz'

01:54 06.02.2022 (güncellendi: 02:23 06.02.2022)
© AAIsparta elektrik
Isparta elektrik - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© AA
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Isparta’da yaşanan elektrik kesintisi sonrası bozulan ve yıkılan elektrik direklerinin onarım çalışması devam ettiği açıklandı. CHP'li Ahmet Akın 6 Şubat 2022 günü saat 01.40 itibariyle Isparta'da hala elektrik olmadığını paylaştı. Bölgede bulunan Bakan Dönmez ise akşam erken saatlerde elektrik hatlarının onarımını denetledi.
Isparta’da 3 Şubat tarihinde başlayan yoğun kar yağışı sonrası meydana gelen elektrik kesintisiyle ilgili arızaların giderilmesi için ekiplerin çalışmalarının sürdüğü açıklandı.
İl genelinde yaşanan elektrik kesintisi ile birlikte bozulan ve yıkılan elektrik direkleri özel ve kamu personelleri tarafından onarılıyor.
CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, sosyal medyadan 6 Şubat 2022 günü saat 01.40 itibariyle Isparta'da hala elektrik olmadığını paylaştı. Akın videolu paylaşımında "Saat 01:40 Isparta'dayız elektrikler kesik, vatandaşlarımız 60 saattir elektriksiz. Dağıtım Şirketleri yapması gereken yatırımları yapmıyor Enerji Bakanlığı denetlemiyor sonuç 21. yüzyılda muma ve gaz lambasına teslim edilen 500 bin nüfuslu koca bir kent Isparta" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez elektrik hatlarının onarımını denetledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle ağır hasar gören elektrik enerjisi nakil hatlarının onarım çalışmalarını yerinde denetledi.
Bakan Dönmez, elektrik dağıtım şirketindeki toplantının ardından kent merkezinde çalışmaların sürdüğü mahalleye geldi.
Arıza onarım ekiplerinin Işık Kent Mahallesi'ndeki çalışmalarını inceleyen Dönmez, yetkililerden bilgi aldı.
Dönmez, mahalledeki vatandaşlarla konuşarak arızalara müdahale eden ekiplerin 5-6 kat artırıldığını söyledi.
Tüm ekiplerin sahada canla başla çalıştığını belirten Dönmez, sorunun en kısa sürede çözüleceğini kaydetti.
Bakan Dönmez'e TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AFAD'tan sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz de eşlik etti.
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