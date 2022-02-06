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https://tr.sputniknews.com/20220206/erzurumda-donmus-selaleye-tirmandilar-1053521886.html
Erzurum'da donmuş şelaleye tırmandılar
Erzurum'da donmuş şelaleye tırmandılar
Dokuz Eylül Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 8. Uluslararası Emrah Özbay Buz ve Kaya Tırmanış Çalıştayı’nın ‘buz’ etabı Erzurum’da başladı. 7... 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T11:04+0300
2022-02-06T11:07+0300
şelale
yaşam
erzurum
tırmanış
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Faaliyet gösterdiği her alanda olduğu gibi sporda da öncü bilimsel ve akademik çalışmalara imza atan Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 8. Uluslararası Emrah Özbay Buz ve Kaya Tırmanışı Çalıştayı’nın 4-7 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen ‘buz’ etabı Erzurum’da başladı.DEÜ mezunu ve 2014 yılında geçirdiği bir kaza sonucu hayatını kaybeden Türk Dağcılık Milli Takım Sporcusu ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü Emrah Özbay’ın anısına gerçekleştirilen tırmanış, Tortum ve Uzundere’de yapıldı.Dünyanın önde gelen dağcılarının yer aldığı ve 7 ülkeden 16 profesyonel sporcunun katıldığı zorlu buz etabı; Uzundere ilçesi Cevizli Köyü'nde geçtiğimiz yıl keşfedilen adını Dokuz Eylül Üniversitesi’nden alan ‘Dokuz’ ve ‘Eylül’ ismi verilen şelalelerin de olduğu 13 noktada düzenlendi.Dünyaca ünlü sporcular, olağanüstü bir gayret ve çaba göstererek 25 ila 30 metre arasında değişen şelalelere nefes kesen tırmanışlara imza attı. 8-11 Şubat tarihlerinde İzmir’in Selçuk ilçesinde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Kayalıklarında gerçekleştirilecek ‘kaya’ etabı öncesinde sporcular, hem soğukla hem de zorlu koşullarla mücadele etti.Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde, aralarında milli sporcuların da olduğu birçok sporcunun yer aldığını ve DEÜ Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi ile bilimsel ve akademik çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, dağcılığa da özel önem verdiklerini belirterek şunları söyledi:Rektör Hotar, DEÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştiren çalıştayın ikinci programının 8-11 Şubat tarihlerinde İzmir Selçuk’ta yapılacağını hatırlatarak, “DEÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanımız Öğr. Gör. Çetin Bayram ve mensuplarımızın yoğun emekleriyle milli mücadelemizin sembol şehirlerinden Erzurum’daki bölümün tamamlanmasının ardından güzel İzmir'imizde bu anlamlı etkinliğin kaya tırmanış etabını düzenleyeceğiz” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220120/patlayan-borudan-fiskiran-su-buz-dagi-olusturdu-1052946054.html
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şelale, erzurum, tırmanış

Erzurum'da donmuş şelaleye tırmandılar

11:04 06.02.2022 (güncellendi: 11:07 06.02.2022)
© İHADokuz ve Eylül isimleri verilen şelalelere tırmanış
Dokuz ve Eylül isimleri verilen şelalelere tırmanış - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© İHA
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Dokuz Eylül Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 8. Uluslararası Emrah Özbay Buz ve Kaya Tırmanış Çalıştayı’nın ‘buz’ etabı Erzurum’da başladı. 7 ülkeden 16 uluslararası sporcunun katıldığı; Dokuz ve Eylül isimleri verilen şelalelerde gerçekleştirilen tırmanışlar nefesleri kesti.
Faaliyet gösterdiği her alanda olduğu gibi sporda da öncü bilimsel ve akademik çalışmalara imza atan Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 8. Uluslararası Emrah Özbay Buz ve Kaya Tırmanışı Çalıştayı’nın 4-7 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen ‘buz’ etabı Erzurum’da başladı.
DEÜ mezunu ve 2014 yılında geçirdiği bir kaza sonucu hayatını kaybeden Türk Dağcılık Milli Takım Sporcusu ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü Emrah Özbay’ın anısına gerçekleştirilen tırmanış, Tortum ve Uzundere’de yapıldı.
Dünyanın önde gelen dağcılarının yer aldığı ve 7 ülkeden 16 profesyonel sporcunun katıldığı zorlu buz etabı; Uzundere ilçesi Cevizli Köyü'nde geçtiğimiz yıl keşfedilen adını Dokuz Eylül Üniversitesi’nden alan ‘Dokuz’ ve ‘Eylül’ ismi verilen şelalelerin de olduğu 13 noktada düzenlendi.
Dünyaca ünlü sporcular, olağanüstü bir gayret ve çaba göstererek 25 ila 30 metre arasında değişen şelalelere nefes kesen tırmanışlara imza attı. 8-11 Şubat tarihlerinde İzmir’in Selçuk ilçesinde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Kayalıklarında gerçekleştirilecek ‘kaya’ etabı öncesinde sporcular, hem soğukla hem de zorlu koşullarla mücadele etti.
Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde, aralarında milli sporcuların da olduğu birçok sporcunun yer aldığını ve DEÜ Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi ile bilimsel ve akademik çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, dağcılığa da özel önem verdiklerini belirterek şunları söyledi:
“Güzel ülkemiz, eşsiz coğrafyasıyla dağcılık sporu için de bir çekim merkezi olma özelliği taşıyor. Biz de 8. Uluslararası Emrah Özbay Buz ve Kaya Tırmanışı Çalıştayına ev sahipliği yaparak ülkemizde dağcılık sporunun gelişmesine ve Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Çalıştayımızın dağcılıkta daha çok uluslararası organizasyonun gerçekleştirilmesine ve kültür köprüleri kurulmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu tür organizasyonların çoğalmasıyla ülkemizde dağcılık sporunun gelişeceğini ve bayrağımızı uluslararası yarışmalarda temsil edecek sporcuların yetişeceğini düşünüyoruz. Çalıştayımızın ismini aldığı, gönlünü dağcılık sporuna vermiş, üniversitemiz mezunu merhum Emrah Özbay kardeşimizi saygı ve rahmetle anıyor; milli sporcumuzu anısına gerçekleştirdiğimiz etkinliğin Erzurum etabında bizlere destek olan herkese teşekkür ediyoruz.”
Rektör Hotar, DEÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştiren çalıştayın ikinci programının 8-11 Şubat tarihlerinde İzmir Selçuk’ta yapılacağını hatırlatarak, “DEÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanımız Öğr. Gör. Çetin Bayram ve mensuplarımızın yoğun emekleriyle milli mücadelemizin sembol şehirlerinden Erzurum’daki bölümün tamamlanmasının ardından güzel İzmir'imizde bu anlamlı etkinliğin kaya tırmanış etabını düzenleyeceğiz” diye konuştu.
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