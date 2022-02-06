https://tr.sputniknews.com/20220206/erzurumda-donmus-selaleye-tirmandilar-1053521886.html

Erzurum'da donmuş şelaleye tırmandılar

Erzurum'da donmuş şelaleye tırmandılar

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 8. Uluslararası Emrah Özbay Buz ve Kaya Tırmanış Çalıştayı’nın ‘buz’ etabı Erzurum’da başladı. 7... 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T11:04+0300

2022-02-06T11:04+0300

2022-02-06T11:07+0300

şelale

yaşam

erzurum

tırmanış

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/06/1053521783_0:0:3079:1733_1920x0_80_0_0_991b64c6469856c68e8b963324d0c69d.jpg

Faaliyet gösterdiği her alanda olduğu gibi sporda da öncü bilimsel ve akademik çalışmalara imza atan Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 8. Uluslararası Emrah Özbay Buz ve Kaya Tırmanışı Çalıştayı’nın 4-7 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen ‘buz’ etabı Erzurum’da başladı.DEÜ mezunu ve 2014 yılında geçirdiği bir kaza sonucu hayatını kaybeden Türk Dağcılık Milli Takım Sporcusu ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü Emrah Özbay’ın anısına gerçekleştirilen tırmanış, Tortum ve Uzundere’de yapıldı.Dünyanın önde gelen dağcılarının yer aldığı ve 7 ülkeden 16 profesyonel sporcunun katıldığı zorlu buz etabı; Uzundere ilçesi Cevizli Köyü'nde geçtiğimiz yıl keşfedilen adını Dokuz Eylül Üniversitesi’nden alan ‘Dokuz’ ve ‘Eylül’ ismi verilen şelalelerin de olduğu 13 noktada düzenlendi.Dünyaca ünlü sporcular, olağanüstü bir gayret ve çaba göstererek 25 ila 30 metre arasında değişen şelalelere nefes kesen tırmanışlara imza attı. 8-11 Şubat tarihlerinde İzmir’in Selçuk ilçesinde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Kayalıklarında gerçekleştirilecek ‘kaya’ etabı öncesinde sporcular, hem soğukla hem de zorlu koşullarla mücadele etti.Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde, aralarında milli sporcuların da olduğu birçok sporcunun yer aldığını ve DEÜ Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi ile bilimsel ve akademik çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, dağcılığa da özel önem verdiklerini belirterek şunları söyledi:Rektör Hotar, DEÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştiren çalıştayın ikinci programının 8-11 Şubat tarihlerinde İzmir Selçuk’ta yapılacağını hatırlatarak, “DEÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanımız Öğr. Gör. Çetin Bayram ve mensuplarımızın yoğun emekleriyle milli mücadelemizin sembol şehirlerinden Erzurum’daki bölümün tamamlanmasının ardından güzel İzmir'imizde bu anlamlı etkinliğin kaya tırmanış etabını düzenleyeceğiz” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220120/patlayan-borudan-fiskiran-su-buz-dagi-olusturdu-1052946054.html

erzurum

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

şelale, erzurum, tırmanış