https://tr.sputniknews.com/20220206/esenyurtta-park-halindeki-iett-otobusu-otobusu-yandi-1053524937.html

Esenyurt'ta park halindeki İETT otobüsü yandı

Esenyurt'ta park halindeki İETT otobüsü yandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde durakta park halindeyken yanan özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi. 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T12:57+0300

2022-02-06T12:57+0300

2022-02-06T13:06+0300

yaşam

istanbul

esenyurt

otobüs

yangın

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Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki durakta Kıraç-Avcılar Metrobüs hattı seferini yapmaya hazırlanan 34 SE 7281 plakalı İETT otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İçinde yolcu bulunmayan araç, yangında kullanılamaz hale geldi.Yaşanan yangını anlatan Harun Ocak, “Araçlarımız durakta park halinde bulunuyordu. Biz de içeride oturuyorduk. O sırada araçlardan birinin yandığını gördük, hemen müdahale etmeye çalıştık. Alevler gitgide çoğaldı ve bizim yangın tüplerimiz yetmedi. Yandaki araçlara da sıçradı yangın. Araçların camlarını kırarak kurtardık. Çok şükür herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı. Bir tek araçlarımız hasar gördü” dedi. Olayı gören başka bir otobüs şoförü ise, “Olay üç dakika içerisinde gerçekleşti. Motor kısmında yanma başladı. Ben şase yaptığını ve yangının o sebeple başladığını düşünüyorum. Garajda bulunan başka iki araca daha sıçradı yangın. Allah beterinden saklasın. Çok şükür ki herhangi bir can kaybı yaşanmadı” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220206/basaksehirde-iett-otobusleri-kafa-kafaya-carpisti-6-yarali-1053524533.html

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