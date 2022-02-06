'Eski kız arkadaşımla görüştün' gerekçesiyle silahla sırtından vurup kaçtı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Cenk K. ile Haydar Ali Taşdan sokakta 'Sski kız arkadaşıyla görüştü' iddiasıyla tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Cenk K. yanında bulundurduğu silahı çıkararak Taşdan’ın sırtına ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Bu esnada sırtından yaralanan Taşdan’ı çevredeki vatandaşlar taksiye bindirerek Ankara Hastanesi'ne götürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunurken şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
Ankara’da Cenk K. 'eski kız arkadaşıyla' görüştüğü iddiasıyla Haydar Ali Taşdan’ı silahla sokak ortasında sırtından vurarak kaçtı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde Cenk K. ile Haydar Ali Taşdan sokakta 'Sski kız arkadaşıyla görüştü' iddiasıyla tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
Cenk K. yanında bulundurduğu silahı çıkararak Taşdan’ın sırtına ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Bu esnada sırtından yaralanan Taşdan’ı çevredeki vatandaşlar taksiye bindirerek Ankara Hastanesi'ne götürdü.
Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunurken şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.