https://tr.sputniknews.com/20220206/eski-kiz-arkadasimla-gorustun-gerekcesiyle-silahla-sirtindan-vurup-kacti--1053520232.html

'Eski kız arkadaşımla görüştün' gerekçesiyle silahla sırtından vurup kaçtı

'Eski kız arkadaşımla görüştün' gerekçesiyle silahla sırtından vurup kaçtı

Ankara’da Cenk K. 'eski kız arkadaşıyla' görüştüğü iddiasıyla Haydar Ali Taşdan’ı silahla sokak ortasında sırtından vurarak kaçtı. 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T09:40+0300

2022-02-06T09:40+0300

2022-02-06T09:40+0300

ankara

kız arkadaş

yaralama

silah

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde Cenk K. ile Haydar Ali Taşdan sokakta 'Sski kız arkadaşıyla görüştü' iddiasıyla tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Cenk K. yanında bulundurduğu silahı çıkararak Taşdan’ın sırtına ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Bu esnada sırtından yaralanan Taşdan’ı çevredeki vatandaşlar taksiye bindirerek Ankara Hastanesi'ne götürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunurken şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

ankara

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ankara, kız arkadaş, yaralama, silah