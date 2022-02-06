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'Eski kız arkadaşımla görüştün' gerekçesiyle silahla sırtından vurup kaçtı
'Eski kız arkadaşımla görüştün' gerekçesiyle silahla sırtından vurup kaçtı
Ankara’da Cenk K. 'eski kız arkadaşıyla' görüştüğü iddiasıyla Haydar Ali Taşdan’ı silahla sokak ortasında sırtından vurarak kaçtı. 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T09:40+0300
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ankara
kız arkadaş
yaralama
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde Cenk K. ile Haydar Ali Taşdan sokakta 'Sski kız arkadaşıyla görüştü' iddiasıyla tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Cenk K. yanında bulundurduğu silahı çıkararak Taşdan’ın sırtına ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Bu esnada sırtından yaralanan Taşdan’ı çevredeki vatandaşlar taksiye bindirerek Ankara Hastanesi'ne götürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunurken şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
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ankara, kız arkadaş, yaralama, silah

'Eski kız arkadaşımla görüştün' gerekçesiyle silahla sırtından vurup kaçtı

09:40 06.02.2022
© İHA / HİDAYET TÜRKYILMAZ - MEHMET KALAYAnkara- Silahla yaralama
Ankara- Silahla yaralama - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© İHA / HİDAYET TÜRKYILMAZ - MEHMET KALAY
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Ankara’da Cenk K. 'eski kız arkadaşıyla' görüştüğü iddiasıyla Haydar Ali Taşdan’ı silahla sokak ortasında sırtından vurarak kaçtı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde Cenk K. ile Haydar Ali Taşdan sokakta 'Sski kız arkadaşıyla görüştü' iddiasıyla tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
Cenk K. yanında bulundurduğu silahı çıkararak Taşdan’ın sırtına ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Bu esnada sırtından yaralanan Taşdan’ı çevredeki vatandaşlar taksiye bindirerek Ankara Hastanesi'ne götürdü.
Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunurken şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
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