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Erdoğan'a hakaret eden paylaşımları nedeniyle eski milli yüzücü Büyükuncu'ya daimi hak mahrumiyeti
Erdoğan'a hakaret eden paylaşımları nedeniyle eski milli yüzücü Büyükuncu'ya daimi hak mahrumiyeti
Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşım yapan eski milli... 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T16:10+0300
2022-02-06T16:22+0300
türkiye
türkiye
türkiye yüzme federasyonu
derya büyükuncu
koronavirüs
recep tayyip erdoğan
emine erdoğan
yüzme
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Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Büyükuncu'nun sosyal medya paylaşımının ardından disiplin kurulunun olağanüstü toplandığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Derya Büyükuncu'nun sosyal medya üzerinden sarf ettiği söylem ve yazılarının Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ve eşine aleniyet oluşturacak şekilde yapmış olduğu paylaşımlarının Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Kurulu Talimatı'nın 34. maddesine aykırı olduğu, ulusal medya kanallarından öğrenildiği üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgili hakkında adli soruşturma başlatıldığı, eylemlerinin yoğunluğu ve içeriğinin şiddet göz önünde bulundurularak Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Talimatının 34. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 'daimi hak mahrumiyetiyle cezalandırılmasına' karar verilmiştir."
https://tr.sputniknews.com/20220206/erdogan-bugun-de-hastaligi-hafif-sekilde-geciriyor-calismalarimiza-evden-devam-ediyoruz-1053524495.html
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türkiye, türkiye yüzme federasyonu, derya büyükuncu, koronavirüs, recep tayyip erdoğan, emine erdoğan, yüzme

Erdoğan'a hakaret eden paylaşımları nedeniyle eski milli yüzücü Büyükuncu'ya daimi hak mahrumiyeti

16:10 06.02.2022 (güncellendi: 16:22 06.02.2022)
© AADerya Büyükuncu
Derya Büyükuncu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© AA
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Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşım yapan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu'ya, daimi hak mahrumiyeti cezası verildi.
Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Büyükuncu'nun sosyal medya paylaşımının ardından disiplin kurulunun olağanüstü toplandığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Derya Büyükuncu'nun sosyal medya üzerinden sarf ettiği söylem ve yazılarının Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ve eşine aleniyet oluşturacak şekilde yapmış olduğu paylaşımlarının Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Kurulu Talimatı'nın 34. maddesine aykırı olduğu, ulusal medya kanallarından öğrenildiği üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgili hakkında adli soruşturma başlatıldığı, eylemlerinin yoğunluğu ve içeriğinin şiddet göz önünde bulundurularak Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Talimatının 34. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 'daimi hak mahrumiyetiyle cezalandırılmasına' karar verilmiştir."
Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
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