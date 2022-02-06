https://tr.sputniknews.com/20220206/eski-milli-yuzucu-buyukuncuya-daimi-hak-mahrumiyeti-cezasi-1053530905.html

Erdoğan'a hakaret eden paylaşımları nedeniyle eski milli yüzücü Büyükuncu'ya daimi hak mahrumiyeti

Erdoğan'a hakaret eden paylaşımları nedeniyle eski milli yüzücü Büyükuncu'ya daimi hak mahrumiyeti

Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşım yapan eski milli... 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T16:10+0300

2022-02-06T16:10+0300

2022-02-06T16:22+0300

türkiye

türkiye

türkiye yüzme federasyonu

derya büyükuncu

koronavirüs

recep tayyip erdoğan

emine erdoğan

yüzme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/06/1053531033_0:5:716:408_1920x0_80_0_0_4f8a0504e00115ccc7eaf5e502bb97ff.jpg

Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Büyükuncu'nun sosyal medya paylaşımının ardından disiplin kurulunun olağanüstü toplandığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Derya Büyükuncu'nun sosyal medya üzerinden sarf ettiği söylem ve yazılarının Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ve eşine aleniyet oluşturacak şekilde yapmış olduğu paylaşımlarının Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Kurulu Talimatı'nın 34. maddesine aykırı olduğu, ulusal medya kanallarından öğrenildiği üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgili hakkında adli soruşturma başlatıldığı, eylemlerinin yoğunluğu ve içeriğinin şiddet göz önünde bulundurularak Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Talimatının 34. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 'daimi hak mahrumiyetiyle cezalandırılmasına' karar verilmiştir."

https://tr.sputniknews.com/20220206/erdogan-bugun-de-hastaligi-hafif-sekilde-geciriyor-calismalarimiza-evden-devam-ediyoruz-1053524495.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, türkiye yüzme federasyonu, derya büyükuncu, koronavirüs, recep tayyip erdoğan, emine erdoğan, yüzme