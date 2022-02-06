Fatih Erbakan'dan muhalefete: Takmışlar kafayı bir parlamenter sisteme

"Bu iktidarı değiştireceğiz ama yerine kimi getireceğiz? Bu malum muhalefet partilerini mi? Şu malum Ana Muhalefet Partisi'ni, CHP'yi mi? Şu her akşam televizyonlarda cilalayıp parlattıkları yeni kurulan partileri mi getireceğiz? Aman ha aman, sakın ha sakın. Neden böyle diyorum? Takmışlar kafayı bir parlamenter sisteme. Gece parlamenter sistemle yatıyor, gündüz parlamenter sistemle kalkıyorlar. Yok güçlendirilmiş parlamenter sistem, yok benim ki daha güçlü parlamenter. Sanki bütün işin sıkıntıları, sebebi sistemmiş gibi. Biz bunlara partimizi kurduğumuz günden beri diyoruz ki; 'Bırakın bu işleri. Mesele sistem meselesi değil. Mesele zihniyet meselesi.' Mevcut iktidarın mutlaka değişmesi lazım. Ancak diğer taraftan dönüyorsun bu muhalefetin içerisinde 28 Şubat sürecinde tanklara selam duran zihniyete sahip insanlar var. Şimdide önümüzdeki günlerde 6 tanesi bir araya geleceklermiş. Belli bir mutabakat imzalayacaklarmış da bir şey yapacaklarmış da... Bu zihniyetle, bu iş batırma belgeleriyle 6'nız değil 16'nız bir araya gelse gene de bir şey yapamazsınız"