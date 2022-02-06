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Galatasaray Nef, Anadolu Efes karşısına Kovid-19'lu oyuncularla çıkmak zorunda kalacak
Galatasaray Nef, Anadolu Efes karşısına Kovid-19'lu oyuncularla çıkmak zorunda kalacak
ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın Anadolu Efes ile karşılaşacak Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı'nın, erteleme talebinin Türkiye Basketbol Federasyonu... 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T02:36+0300
2022-02-06T02:36+0300
spor
galatasaray nef
koronavirüs
pozitif
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Sarı-kırmızılı kulübün basketbol şubesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, yaklaşık 1 hafta önce 9 oyuncunun Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı, söz konusu vakalar nedeniyle de FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 31 Ocak Pazartesi günü yapılması gereken MHP Riesen ve 3 Şubat Perşembe günü oynanması gereken Hapoel Holon karşılaşmalarının ertelendiği belirtildi.Bazı oyuncuların testlerinin hala pozitif sonuçlandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Galatasaray Nef'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.15'te başlayacak.
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galatasaray nef, koronavirüs, pozitif

Galatasaray Nef, Anadolu Efes karşısına Kovid-19'lu oyuncularla çıkmak zorunda kalacak

02:36 06.02.2022
© İHAGALATASARAY NEF
GALATASARAY NEF - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© İHA
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ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın Anadolu Efes ile karşılaşacak Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı'nın, erteleme talebinin Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından kabul edilmemesi nedeniyle sahaya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif olan oyuncularla çıkmak zorunda kalacağı bildirildi.
Sarı-kırmızılı kulübün basketbol şubesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, yaklaşık 1 hafta önce 9 oyuncunun Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı, söz konusu vakalar nedeniyle de FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 31 Ocak Pazartesi günü yapılması gereken MHP Riesen ve 3 Şubat Perşembe günü oynanması gereken Hapoel Holon karşılaşmalarının ertelendiği belirtildi.
Bazı oyuncuların testlerinin hala pozitif sonuçlandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Son olarak dün ve bugün ayrı ayrı yapılan kontrol testlerinde 6 sporcumuzun Kovid-19 pozitif durumunun devam ettiği belirlenmiş, TBF ve rakibimiz Anadolu Efes Spor Kulübü durumdan haberdar edilmiştir. Karşılaşmanın oynanmasının yarın sahada olacak herkesin sağlığı açısından risk teşkil ettiği ve ertelenmesi gerekliliği konusunda başvuruda bulunuluştur. TBF tarafından az önce yapılan bilgilendirmeyle, tarafımızdan yapılan tüm başvurulara karşılık mevcut Kovid-19 prosedürleri gereği karşılaşmanın oynanacağını tebliğ almış bulunmaktayız. Şu an itibarıyla sadece 6 sağlıklı sporcuya sahip olduğumuzdan, Kovid-19 pozitif durumları devam eden sporcularımızın da yarın sahada yer almaları gerekecektir. Konuyu kamuoyunun bilgisine sunarız."
Galatasaray Nef'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.15'te başlayacak.
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