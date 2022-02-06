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Güney Çin Denizi'nde düşen ABD’ye ait F-35'e ait olduğu iddia edilen görüntüler sızdırıldı
Güney Çin Denizi'nde düşen ABD’ye ait F-35'e ait olduğu iddia edilen görüntüler sızdırıldı
Güney Çin Denizi'nde bulunan USS Carl Vinson uçak gemisine inmeye çalıştığı sırada düşen ABD’ye ait F-35C savaş uçağına ait olduğu iddia edilen yeni görüntüler... 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T22:02+0300
2022-02-06T22:02+0300
dünya
güney çin denizi
abd
uss carl vinson
f-35
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Geçtiğimiz 24 Aralık’ta Güney Çin Denizi'nde ABD donanmasına bağlı USS Carl Vinson uçak gemisine inmeye çalıştığı sırada düşen F-35C savaş uçağının düşme anına ait olduğu iddia edilen yeni görüntüler yayınlandı.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, savaş uçağının uçak gemisindeki piste yanlış açı ile yaklaştığı ve alevler içinde piste sürüklenmesinin ardından denize düştüğü görüldü.ABD Donanması tarafından söz konusu videonun gerçekliği henüz doğrulanmadı. Öte yandan kazada pilot kendisini uçaktan fırlatmayı başarmış, gemideki 7 personel ise yaralanmıştı.
güney çin denizi
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güney çin denizi, abd, uss carl vinson, f-35

Güney Çin Denizi'nde düşen ABD’ye ait F-35'e ait olduğu iddia edilen görüntüler sızdırıldı

22:02 06.02.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girSu-35
Su-35 - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© Sputnik
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Fotoğraf bankasına gir
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Güney Çin Denizi'nde bulunan USS Carl Vinson uçak gemisine inmeye çalıştığı sırada düşen ABD’ye ait F-35C savaş uçağına ait olduğu iddia edilen yeni görüntüler sızdırıldı.
Geçtiğimiz 24 Aralık’ta Güney Çin Denizi'nde ABD donanmasına bağlı USS Carl Vinson uçak gemisine inmeye çalıştığı sırada düşen F-35C savaş uçağının düşme anına ait olduğu iddia edilen yeni görüntüler yayınlandı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, savaş uçağının uçak gemisindeki piste yanlış açı ile yaklaştığı ve alevler içinde piste sürüklenmesinin ardından denize düştüğü görüldü.
ABD Donanması tarafından söz konusu videonun gerçekliği henüz doğrulanmadı. Öte yandan kazada pilot kendisini uçaktan fırlatmayı başarmış, gemideki 7 personel ise yaralanmıştı.
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