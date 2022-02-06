https://tr.sputniknews.com/20220206/guney-cin-denizinde-dusen-abdye-ait-f-35e-ait-oldugu-iddia-edilen-goruntuler-sizdirildi-1053537341.html

Güney Çin Denizi'nde düşen ABD’ye ait F-35'e ait olduğu iddia edilen görüntüler sızdırıldı

Güney Çin Denizi'nde düşen ABD’ye ait F-35'e ait olduğu iddia edilen görüntüler sızdırıldı

Güney Çin Denizi'nde bulunan USS Carl Vinson uçak gemisine inmeye çalıştığı sırada düşen ABD’ye ait F-35C savaş uçağına ait olduğu iddia edilen yeni görüntüler... 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T22:02+0300

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2022-02-06T22:02+0300

dünya

güney çin denizi

abd

uss carl vinson

f-35

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Geçtiğimiz 24 Aralık’ta Güney Çin Denizi'nde ABD donanmasına bağlı USS Carl Vinson uçak gemisine inmeye çalıştığı sırada düşen F-35C savaş uçağının düşme anına ait olduğu iddia edilen yeni görüntüler yayınlandı.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, savaş uçağının uçak gemisindeki piste yanlış açı ile yaklaştığı ve alevler içinde piste sürüklenmesinin ardından denize düştüğü görüldü.ABD Donanması tarafından söz konusu videonun gerçekliği henüz doğrulanmadı. Öte yandan kazada pilot kendisini uçaktan fırlatmayı başarmış, gemideki 7 personel ise yaralanmıştı.

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güney çin denizi, abd, uss carl vinson, f-35