https://tr.sputniknews.com/20220206/hablemitoglu-suikasti-sorusturmasinda-6-kisi-gozaltina-alindi-1053534034.html

Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 6 kişi gözaltına alındı

Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 6 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında, 6 kişi gözaltına alındı. 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T18:04+0300

2022-02-06T18:04+0300

2022-02-06T18:04+0300

türkiye

nuri gökhan bozkır

necip hablemitoğlu

suikast

türkiye

mit

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 6 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Şubat Perşembe günü 6 kişiyi gözaltına aldı.Şüphelilerin ifade işlemlerinin, Ankara Emniyet Müdürlüğünde sürdüğü öğrenildi.Şüphelilerin, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yakalanarak, Türkiye'ye getirilen Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatlı olduğu öğrenildi.Ankara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken, MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmiş, Bozkır'ın gözaltı süresi 2 kez uzatılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211027/hablemitoglu-suikastinin-faili-nuri-gokhan-bozkir-ukraynada-bulunamiyor-1050237654.html

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nuri gökhan bozkır, necip hablemitoğlu, suikast, türkiye, mit