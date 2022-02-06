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Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 6 kişi gözaltına alındı
Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 6 kişi gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında, 6 kişi gözaltına alındı. 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T18:04+0300
2022-02-06T18:04+0300
türkiye
nuri gökhan bozkır
necip hablemitoğlu
suikast
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 6 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Şubat Perşembe günü 6 kişiyi gözaltına aldı.Şüphelilerin ifade işlemlerinin, Ankara Emniyet Müdürlüğünde sürdüğü öğrenildi.Şüphelilerin, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yakalanarak, Türkiye'ye getirilen Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatlı olduğu öğrenildi.Ankara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken, MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmiş, Bozkır'ın gözaltı süresi 2 kez uzatılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211027/hablemitoglu-suikastinin-faili-nuri-gokhan-bozkir-ukraynada-bulunamiyor-1050237654.html
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nuri gökhan bozkır, necip hablemitoğlu, suikast, türkiye, mit

Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 6 kişi gözaltına alındı

18:04 06.02.2022
© Fotoğraf : Twitter Necip Hablemitoğlu
Necip Hablemitoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında, 6 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 6 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Şubat Perşembe günü 6 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin ifade işlemlerinin, Ankara Emniyet Müdürlüğünde sürdüğü öğrenildi.
Şüphelilerin, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yakalanarak, Türkiye'ye getirilen Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatlı olduğu öğrenildi.
Ankara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken, MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmiş, Bozkır'ın gözaltı süresi 2 kez uzatılmıştı.
Nuri Gökhan Bozkır - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
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Hablemitoğlu suikastının faili Nuri Gökhan Bozkır Ukrayna’da bulunamıyor
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