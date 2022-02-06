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https://tr.sputniknews.com/20220206/hawaiide-donanmaya-ait-bir-depodan-icme-suyu-kaynagina-jet-yakiti-sizdi-6-bin-kisi-hastanelik-oldu-1053517954.html
Hawaii'de donanmaya ait bir depodan içme suyu kaynağına jet yakıtı sızdı: 6 bin kişi hastanelik oldu
Hawaii'de donanmaya ait bir depodan içme suyu kaynağına jet yakıtı sızdı: 6 bin kişi hastanelik oldu
ABD'nin Hawaii eyaletinde içme suyu kaynağına jet yakıtı sızmasının ardından 5 bin 900'den fazla kişi mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle hastaneye... 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T03:34+0300
2022-02-06T03:34+0300
2022-02-06T03:37+0300
hawaii
sızıntı
dünya
jet
yakıt
içme suyu
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ABD'nin Hawaii eyaletinde, donanmaya ait bir depodaki sızıntı nedeniyle içme suyu kaynağına jet yakıtı karışması sonucu 5 bin 900'den fazla kişi hastaneye başvurdu.ABD medyasında yer alan habere göre, Hawaii'de Pasifik Okyanusu'ndaki askeri gemilere ve uçaklara yakıt sağlayan depoda sızıntı meydana geldi.Jet yakıtının içme suyu kuyusuna sızması nedeniyle 5 bin 900'den fazla kişi mide bulantısı, baş ağrısı ve döküntü şikayetiyle hastaneye başvurdu.ABD Deniz Kuvvetleri, sızıntı sorununun ve su krizinin çözümü için 250 milyon dolar harcamada bulunsa da Hawaii halkı yakıt deposunun kapatılması için baskı yapıyor.
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hawaii, sızıntı, jet, yakıt, içme suyu
Hawaii'de donanmaya ait bir depodan içme suyu kaynağına jet yakıtı sızdı: 6 bin kişi hastanelik oldu 03:34 06.02.2022 (güncellendi: 03:37 06.02.2022) Abone ol
ABD'nin Hawaii eyaletinde içme suyu kaynağına jet yakıtı sızmasının ardından 5 bin 900'den fazla kişi mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.
ABD'nin Hawaii eyaletinde, donanmaya ait bir depodaki sızıntı nedeniyle içme suyu kaynağına jet yakıtı karışması sonucu 5 bin 900'den fazla kişi hastaneye başvurdu.
ABD medyasında yer alan habere göre, Hawaii'de
Pasifik Okyanusu'ndaki askeri gemilere ve uçaklara yakıt sağlayan depoda sızıntı meydana geldi.
Jet yakıtının içme suyu kuyusuna sızması nedeniyle 5 bin 900'den fazla kişi mide bulantısı, baş ağrısı ve döküntü şikayetiyle hastaneye başvurdu.
ABD Deniz Kuvvetleri, sızıntı sorununun ve su krizinin çözümü için 250 milyon dolar harcamada bulunsa da Hawaii halkı yakıt deposunun kapatılması için baskı yapıyor.