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https://tr.sputniknews.com/20220206/honduras-devlet-baskani-castro-koronaviruse-yakalandi-1053538971.html
Honduras Devlet Başkanı Castro, koronavirüse yakalandı
Honduras Devlet Başkanı Castro, koronavirüse yakalandı
Orta Amerika ülkesi Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti. 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T23:44+0300
2022-02-06T23:44+0300
dünya
honduras
xiomara castro
koronavirüs
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Castro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hafif semptomlar gösterdiğini belirterek, "Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Evrenin yaratıcısının lütfuyla, demokratik ve anayasal düzene dönüş için hükümet planını uygulamaya devam edeceğim." ifadesini kullandı.62 yaşındaki Castro, daha önce çift doz aşı olduğuna işaret ederek, takviye üçüncü doz aşıyı ise henüz yaptırmadığını bildirdi.Honduras'ta bugüne kadar 10 bin 548 kişi salgından hayatını kaybetti, 397 bin 548 kişi de virüse yakalandı.Ülkede, 28 Kasım 2021'de yapılan devlet başkanlığı seçimini kazanan Castro, 28 Ocak'ta yemin ederek görevine başlamıştı.
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honduras, xiomara castro, koronavirüs

Honduras Devlet Başkanı Castro, koronavirüse yakalandı

23:44 06.02.2022
© REUTERS / FREDY RODRIGUEZ Xiomara Castro
 Xiomara Castro - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© REUTERS / FREDY RODRIGUEZ
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Orta Amerika ülkesi Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.
Castro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hafif semptomlar gösterdiğini belirterek, "Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Evrenin yaratıcısının lütfuyla, demokratik ve anayasal düzene dönüş için hükümet planını uygulamaya devam edeceğim." ifadesini kullandı.
62 yaşındaki Castro, daha önce çift doz aşı olduğuna işaret ederek, takviye üçüncü doz aşıyı ise henüz yaptırmadığını bildirdi.
Honduras'ta bugüne kadar 10 bin 548 kişi salgından hayatını kaybetti, 397 bin 548 kişi de virüse yakalandı.
Ülkede, 28 Kasım 2021'de yapılan devlet başkanlığı seçimini kazanan Castro, 28 Ocak'ta yemin ederek görevine başlamıştı.
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