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Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun dün yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı. 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T21:00+0300
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koronavirüs
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isparta
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Isparta Valiliğinden edilinen bilgiye göre dün koronavirüs testi veren Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nun testi pozitif çıktı.Seymenoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken evinde istirahat ettiği bildirildi.
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türkiye, isparta, koronavirüs

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

21:00 06.02.2022
© DHAIsparta Valisi Ömer Seymenoğlu
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© DHA
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Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun dün yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Isparta Valiliğinden edilinen bilgiye göre dün koronavirüs testi veren Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nun testi pozitif çıktı.
Seymenoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken evinde istirahat ettiği bildirildi.
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