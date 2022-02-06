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KORONAVİRÜS
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Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun dün yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı. 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T21:00+0300
2022-02-06T21:00+0300
2022-02-06T21:00+0300
koronavirüs
türkiye
isparta
koronavirüs
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Isparta Valiliğinden edilinen bilgiye göre dün koronavirüs testi veren Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nun testi pozitif çıktı.Seymenoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken evinde istirahat ettiği bildirildi.
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türkiye, isparta, koronavirüs
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Abone ol
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun dün yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Isparta Valiliğinden edilinen bilgiye göre dün koronavirüs testi veren Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nun testi pozitif çıktı.
Seymenoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken evinde istirahat ettiği bildirildi.