https://tr.sputniknews.com/20220206/isparta-valisi-omer-seymenoglunun-koronavirus-testi-pozitif-cikti-1053536495.html

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun dün yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı. 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T21:00+0300

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koronavirüs

türkiye

isparta

koronavirüs

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Isparta Valiliğinden edilinen bilgiye göre dün koronavirüs testi veren Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nun testi pozitif çıktı.Seymenoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken evinde istirahat ettiği bildirildi.

isparta

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türkiye, isparta, koronavirüs