https://tr.sputniknews.com/20220206/ispartada-yalniz-yasayan-ve-kimsesi-bulunmayan-70-yasindaki-adam-evinde-olu-bulundu-1053515754.html

Isparta'da yalnız yaşayan ve kimsesi bulunmayan 70 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Isparta'da yalnız yaşayan ve kimsesi bulunmayan 70 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, yalnız yaşayan Ramazan Nazlı evinde ölü bulundu. 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T01:21+0300

2022-02-06T01:21+0300

2022-02-06T01:25+0300

isparta

ölü bulundu

yaşlı

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/06/1053515729_0:301:1000:864_1920x0_80_0_0_5271033393d7ce90de4ecadf7f7ca662.jpg

Görgü Cami Mahallesi eski cezaevi karşısında bulunan tek katlı evde yıllardır yalnız yaşayan ve kimsesi bulunmayan Ramazan Nazlı’nın birkaç gündür evden çıkmaması üzerine komşuları şüphelenerek polisi aradı.İhbar üzerine belirtilen adrese gelen polis, itfaiye ekiplerinin yardımı ile kapıyı açarak eve girdiklerinde Nazlı’yı yatağında hareketsiz halde bulunca sağlık görevlilerine haber verdi.Nazlı’nın vefat ettiğinin belirlenmesi üzerine evde yapılan incelemenin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ramazan Nazlı’nın, donarak öldüğü üzerinde durulduğu öğrenildi.

isparta

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

isparta, ölü bulundu, yaşlı