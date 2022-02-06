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Isparta'da yalnız yaşayan ve kimsesi bulunmayan 70 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Isparta'da yalnız yaşayan ve kimsesi bulunmayan 70 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, yalnız yaşayan Ramazan Nazlı evinde ölü bulundu. 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T01:21+0300
2022-02-06T01:25+0300
isparta
ölü bulundu
yaşlı
türkiye
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Görgü Cami Mahallesi eski cezaevi karşısında bulunan tek katlı evde yıllardır yalnız yaşayan ve kimsesi bulunmayan Ramazan Nazlı’nın birkaç gündür evden çıkmaması üzerine komşuları şüphelenerek polisi aradı.İhbar üzerine belirtilen adrese gelen polis, itfaiye ekiplerinin yardımı ile kapıyı açarak eve girdiklerinde Nazlı’yı yatağında hareketsiz halde bulunca sağlık görevlilerine haber verdi.Nazlı’nın vefat ettiğinin belirlenmesi üzerine evde yapılan incelemenin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ramazan Nazlı’nın, donarak öldüğü üzerinde durulduğu öğrenildi.
isparta
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isparta, ölü bulundu, yaşlı

Isparta'da yalnız yaşayan ve kimsesi bulunmayan 70 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

01:21 06.02.2022 (güncellendi: 01:25 06.02.2022)
© DHAYalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© DHA
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, yalnız yaşayan Ramazan Nazlı evinde ölü bulundu.
Görgü Cami Mahallesi eski cezaevi karşısında bulunan tek katlı evde yıllardır yalnız yaşayan ve kimsesi bulunmayan Ramazan Nazlı’nın birkaç gündür evden çıkmaması üzerine komşuları şüphelenerek polisi aradı.
İhbar üzerine belirtilen adrese gelen polis, itfaiye ekiplerinin yardımı ile kapıyı açarak eve girdiklerinde Nazlı’yı yatağında hareketsiz halde bulunca sağlık görevlilerine haber verdi.
Nazlı’nın vefat ettiğinin belirlenmesi üzerine evde yapılan incelemenin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ramazan Nazlı’nın, donarak öldüğü üzerinde durulduğu öğrenildi.
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