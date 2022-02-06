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https://tr.sputniknews.com/20220206/israil-cumhurbaskani-herzog-cumhurbaskani-erdogana-gecmis-olsun-dileklerini-iletti-1053536886.html
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Kovid-19 testi pozitif çıkan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini... 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T21:22+0300
2022-02-06T21:22+0300
dünya
israil
türkiye
koronavirüs
isaac herzog
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İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Herzog'un, telefon görüşmesinde Erdoğan'a geçmiş olsun temennilerini ilettiği ve acil şifalar dilediği belirtildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ilgisinden ötürü mevkidaşı Herzog'a teşekkür ettiği bildirildi.Açıklamada ayrıca, iki liderin, 'yakın zamanda görüşme olasılığını da ele aldığı' kaydedildi.
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israil, türkiye, koronavirüs, isaac herzog, recep tayyip erdoğan

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti

21:22 06.02.2022
© AFP 2021 / JACK GUEZ Isaac Herzog
Isaac Herzog - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© AFP 2021 / JACK GUEZ
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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Kovid-19 testi pozitif çıkan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Herzog'un, telefon görüşmesinde Erdoğan'a geçmiş olsun temennilerini ilettiği ve acil şifalar dilediği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ilgisinden ötürü mevkidaşı Herzog'a teşekkür ettiği bildirildi.
Açıklamada ayrıca, iki liderin, 'yakın zamanda görüşme olasılığını da ele aldığı' kaydedildi.
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