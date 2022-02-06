https://tr.sputniknews.com/20220206/israil-cumhurbaskani-herzog-cumhurbaskani-erdogana-gecmis-olsun-dileklerini-iletti-1053536886.html

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Kovid-19 testi pozitif çıkan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini... 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T21:22+0300

2022-02-06T21:22+0300

2022-02-06T21:22+0300

dünya

israil

türkiye

koronavirüs

isaac herzog

recep tayyip erdoğan

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İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Herzog'un, telefon görüşmesinde Erdoğan'a geçmiş olsun temennilerini ilettiği ve acil şifalar dilediği belirtildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ilgisinden ötürü mevkidaşı Herzog'a teşekkür ettiği bildirildi.Açıklamada ayrıca, iki liderin, 'yakın zamanda görüşme olasılığını da ele aldığı' kaydedildi.

israil

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israil, türkiye, koronavirüs, isaac herzog, recep tayyip erdoğan