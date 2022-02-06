https://tr.sputniknews.com/20220206/izmirde-yanmis-valizde-bulunan-cesetle-ilgili-gozaltina-alinan-3-supheli-tutuklandi-1053514916.html

İzmir'de yanmış valizde bulunan cesetle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

İzmir'de yanmış valizde bulunan cesetle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde yol kenarında yanmış valizde ceset bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T00:53+0300

2022-02-06T00:53+0300

2022-02-06T00:53+0300

türkiye

ceset

izmir

tutuklama

kadın

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İzmir'in Bornova ilçesinde Işıkkent yol ayrımı yakınında yanmış valizde ceset bulunması olayını araştırma jandarma ekipleri 1'i kadın 3 şüpheliyi gözaltına aldı.Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.M. V.Ç. ile K.T. adlı kadın şüpheli çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.Ne olmuştu?Bornova'da 1 Şubat'ta 21.00 sıralarında çevre yolu Işıkkent yol ayrımı yakınında yangın olduğu ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilmiş, söndürülen valizden erkek cesedi çıkmıştı.İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi sırasında alınan DNA örneklerinin, kayıp başvurusu bulunan kişilerin yakınlarından alınan örneklerle karşılaştırılması sonucu cesedin Metin Çetinkaya'ya (40) ait olduğu belirlenmişti.Maktulün başka bir yerde boğulduktan sonra cesedinin valize konulduğu ve otoyol kenarında yakıldığı belirlenmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220203/izmirde-yanmis-valizde-bulunan-ceset-icin-dna-incelemesi-yapilacak--1053409421.html

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