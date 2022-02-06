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https://tr.sputniknews.com/20220206/izmirde-yanmis-valizde-bulunan-cesetle-ilgili-gozaltina-alinan-3-supheli-tutuklandi-1053514916.html
İzmir'de yanmış valizde bulunan cesetle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
İzmir'de yanmış valizde bulunan cesetle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
İzmir'in Bornova ilçesinde yol kenarında yanmış valizde ceset bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T00:53+0300
2022-02-06T00:53+0300
türkiye
ceset
izmir
tutuklama
kadın
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İzmir'in Bornova ilçesinde Işıkkent yol ayrımı yakınında yanmış valizde ceset bulunması olayını araştırma jandarma ekipleri 1'i kadın 3 şüpheliyi gözaltına aldı.Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.M. V.Ç. ile K.T. adlı kadın şüpheli çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.Ne olmuştu?Bornova'da 1 Şubat'ta 21.00 sıralarında çevre yolu Işıkkent yol ayrımı yakınında yangın olduğu ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilmiş, söndürülen valizden erkek cesedi çıkmıştı.İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi sırasında alınan DNA örneklerinin, kayıp başvurusu bulunan kişilerin yakınlarından alınan örneklerle karşılaştırılması sonucu cesedin Metin Çetinkaya'ya (40) ait olduğu belirlenmişti.Maktulün başka bir yerde boğulduktan sonra cesedinin valize konulduğu ve otoyol kenarında yakıldığı belirlenmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220203/izmirde-yanmis-valizde-bulunan-ceset-icin-dna-incelemesi-yapilacak--1053409421.html
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ceset, izmir, tutuklama, kadın

İzmir'de yanmış valizde bulunan cesetle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

00:53 06.02.2022
© AAGözaltı – tutuklama - yakalama
Gözaltı – tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© AA
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İzmir'in Bornova ilçesinde yol kenarında yanmış valizde ceset bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İzmir'in Bornova ilçesinde Işıkkent yol ayrımı yakınında yanmış valizde ceset bulunması olayını araştırma jandarma ekipleri 1'i kadın 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.M. V.Ç. ile K.T. adlı kadın şüpheli çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Ne olmuştu?

Bornova'da 1 Şubat'ta 21.00 sıralarında çevre yolu Işıkkent yol ayrımı yakınında yangın olduğu ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilmiş, söndürülen valizden erkek cesedi çıkmıştı.
İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi sırasında alınan DNA örneklerinin, kayıp başvurusu bulunan kişilerin yakınlarından alınan örneklerle karşılaştırılması sonucu cesedin Metin Çetinkaya'ya (40) ait olduğu belirlenmişti.
Maktulün başka bir yerde boğulduktan sonra cesedinin valize konulduğu ve otoyol kenarında yakıldığı belirlenmişti.
Yol kenarı gece - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
TÜRKİYE
İzmir'de yanmış valizde bulunan ceset için DNA incelemesi yapılacak
3 Şubat, 01:25
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