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Kanada'da 'özgürlük konvoyu' karşıtı protesto
Kanada'da 'özgürlük konvoyu' karşıtı protesto
Kanada'da, aşı karşıtı kamyoncuların başlattığı 'özgürlük konvoyu' destekçileri, Vancouver kent merkezindeki eylemi protesto etmek isteyen karşıt görüşlüler... 06.02.2022, Sputnik Türkiye
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kanada
koronavirüs
koronavirüs
aşı karşıtlığı
protesto
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Kanada'da, aşı karşıtı kamyoncuların başlattığı 'özgürlük konvoyu' destekçilerinin, Vancouver kent merkezinde düzenleyecekleri eyleme giden yollar, karşıt protesto nedeniyle kapandı. Vancouver'daki, Terminal Bulvarı'nda bir araya gelen aşı destekçileri, sonrasında East Hasting caddesinde toplanarak konvoyun geçişine engel olmaya çalıştı.'Özgürlük konvoyu' destekçileri alternatif yollardan kent merkezine ulaşmayı başardı. Aşı karşıtı kamyoncuların başlattığı 'özgürlük konvoyu' destekçileri, Vancouver kent merkezinde bir araya geldi.
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kanada, koronavirüs, aşı karşıtlığı, protesto

Kanada'da 'özgürlük konvoyu' karşıtı protesto

03:15 06.02.2022 (güncellendi: 03:18 06.02.2022)
© AAKanada protesto
Kanada protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© AA
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Kanada'da, aşı karşıtı kamyoncuların başlattığı 'özgürlük konvoyu' destekçileri, Vancouver kent merkezindeki eylemi protesto etmek isteyen karşıt görüşlüler yolların kapanmasına neden oldu.
Kanada'da, aşı karşıtı kamyoncuların başlattığı 'özgürlük konvoyu' destekçilerinin, Vancouver kent merkezinde düzenleyecekleri eyleme giden yollar, karşıt protesto nedeniyle kapandı.
Vancouver'daki, Terminal Bulvarı'nda bir araya gelen aşı destekçileri, sonrasında East Hasting caddesinde toplanarak konvoyun geçişine engel olmaya çalıştı.
'Özgürlük konvoyu' destekçileri alternatif yollardan kent merkezine ulaşmayı başardı.
Aşı karşıtı kamyoncuların başlattığı 'özgürlük konvoyu' destekçileri, Vancouver kent merkezinde bir araya geldi.
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