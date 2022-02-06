https://tr.sputniknews.com/20220206/kavga-eden-kopekleri-once-tekmeleyip-sopayla-dovduler-sonra-uzerlerine-araba-surduler-1053534216.html

Kavga eden köpekleri önce tekmeleyip sopayla dövdüler sonra üzerlerine araba sürdüler

Kavga eden köpekleri önce tekmeleyip sopayla dövdüler sonra üzerlerine araba sürdüler

Malatya’da sokak ortasında kavgaya tutuşan iki köpeğin kavgasına vatandaşlar tekmelerle müdahale etti. Dakikalarca süren kavga ise cep telefonları ile... 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T18:11+0300

2022-02-06T18:11+0300

2022-02-06T18:11+0300

türkiye

malatya

yeşilyurt

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Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesinde yaşanan olayda cadde üzerinde iki sokak köpeğinin kavgaya tutuştuğunu gören çevredeki vatandaşlar sopalarla müdahale ederek kavgayı ayırmaya çalışsa da ilk etapta başarılı olamadı. Bir vatandaşın aracını üzerlerine sürdüğü köpekler, hiçbir şeye aldırış etmeden kavgaya devam etti. Dakikalarca süren kavga, köpeklerin aldıkları tekme darbeleri ile sonra ererken o anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Adeta kördüğüme dönen kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinde yaralandıkları gözlemlenen köpekler olay sonrası gözden kayboldu.

türkiye

malatya

yeşilyurt

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