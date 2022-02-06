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https://tr.sputniknews.com/20220206/kavga-eden-kopekleri-once-tekmeleyip-sopayla-dovduler-sonra-uzerlerine-araba-surduler-1053534216.html
Kavga eden köpekleri önce tekmeleyip sopayla dövdüler sonra üzerlerine araba sürdüler
Kavga eden köpekleri önce tekmeleyip sopayla dövdüler sonra üzerlerine araba sürdüler
Malatya’da sokak ortasında kavgaya tutuşan iki köpeğin kavgasına vatandaşlar tekmelerle müdahale etti. Dakikalarca süren kavga ise cep telefonları ile... 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T18:11+0300
2022-02-06T18:11+0300
türkiye
malatya
yeşilyurt
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Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesinde yaşanan olayda cadde üzerinde iki sokak köpeğinin kavgaya tutuştuğunu gören çevredeki vatandaşlar sopalarla müdahale ederek kavgayı ayırmaya çalışsa da ilk etapta başarılı olamadı. Bir vatandaşın aracını üzerlerine sürdüğü köpekler, hiçbir şeye aldırış etmeden kavgaya devam etti. Dakikalarca süren kavga, köpeklerin aldıkları tekme darbeleri ile sonra ererken o anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Adeta kördüğüme dönen kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinde yaralandıkları gözlemlenen köpekler olay sonrası gözden kayboldu.
türkiye
malatya
yeşilyurt
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malatya, yeşilyurt

Kavga eden köpekleri önce tekmeleyip sopayla dövdüler sonra üzerlerine araba sürdüler

18:11 06.02.2022
© İHA / HASAN ERYILMAZMalatya’da sokak ortasında kavgaya tutuşan iki köpeğin kavgasına vatandaşlar tekmelerle müdahale etti. Dakikalarca süren kavga ise cep telefonları ile görüntülendi.
Malatya’da sokak ortasında kavgaya tutuşan iki köpeğin kavgasına vatandaşlar tekmelerle müdahale etti. Dakikalarca süren kavga ise cep telefonları ile görüntülendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© İHA / HASAN ERYILMAZ
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Malatya’da sokak ortasında kavgaya tutuşan iki köpeğin kavgasına vatandaşlar tekmelerle müdahale etti. Dakikalarca süren kavga ise cep telefonları ile görüntülendi.
Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesinde yaşanan olayda cadde üzerinde iki sokak köpeğinin kavgaya tutuştuğunu gören çevredeki vatandaşlar sopalarla müdahale ederek kavgayı ayırmaya çalışsa da ilk etapta başarılı olamadı.
Bir vatandaşın aracını üzerlerine sürdüğü köpekler, hiçbir şeye aldırış etmeden kavgaya devam etti. Dakikalarca süren kavga, köpeklerin aldıkları tekme darbeleri ile sonra ererken o anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Adeta kördüğüme dönen kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinde yaralandıkları gözlemlenen köpekler olay sonrası gözden kayboldu.
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