https://tr.sputniknews.com/20220206/kiliste-gozu-alninda-olan-oglak-oldu-1053533673.html

Kilis’te gözü alnında olan oğlak öldü

Kilis’te gözü alnında olan oğlak öldü

Kilis'te 3 gün önce dünyaya gelen ve gözü alnında olan oğlak hayatını kaybetti. 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T17:50+0300

2022-02-06T17:50+0300

2022-02-06T17:50+0300

yaşam

oğlak

türkiye

göz

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Gökmusa köyünde hayvancılık yapan 40 yaşındaki Ahmet Kartal, 2 gün önce akşam saatlerinde hayvanlarına bakmaya gittiğinde yeni bir oğlağın doğduğunu fark etti. Kartal, oğlağın gözlerinin alnının ortasında bulunduğu görünce şaşırdı.Oğlağı yaşatmaya uğraşan sahibinin çabalarına rağmen oğlak yaşamını yitirdi.

https://tr.sputniknews.com/20220114/kiliste-bir-kecinin-kulaginda-boynuz-cikti-1052740980.html

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oğlak, türkiye, göz