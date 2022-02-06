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Kilis’te gözü alnında olan oğlak öldü
Kilis’te gözü alnında olan oğlak öldü
Kilis'te 3 gün önce dünyaya gelen ve gözü alnında olan oğlak hayatını kaybetti. 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T17:50+0300
2022-02-06T17:50+0300
yaşam
oğlak
türkiye
göz
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Gökmusa köyünde hayvancılık yapan 40 yaşındaki Ahmet Kartal, 2 gün önce akşam saatlerinde hayvanlarına bakmaya gittiğinde yeni bir oğlağın doğduğunu fark etti. Kartal, oğlağın gözlerinin alnının ortasında bulunduğu görünce şaşırdı.Oğlağı yaşatmaya uğraşan sahibinin çabalarına rağmen oğlak yaşamını yitirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220114/kiliste-bir-kecinin-kulaginda-boynuz-cikti-1052740980.html
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oğlak, türkiye, göz

Kilis’te gözü alnında olan oğlak öldü

17:50 06.02.2022
© İHA / MEHMET ALİ DAĞKilis’te gözü alnında olan oğlak öldü
Kilis’te gözü alnında olan oğlak öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© İHA / MEHMET ALİ DAĞ
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Kilis'te 3 gün önce dünyaya gelen ve gözü alnında olan oğlak hayatını kaybetti.
Gökmusa köyünde hayvancılık yapan 40 yaşındaki Ahmet Kartal, 2 gün önce akşam saatlerinde hayvanlarına bakmaya gittiğinde yeni bir oğlağın doğduğunu fark etti. Kartal, oğlağın gözlerinin alnının ortasında bulunduğu görünce şaşırdı.
Oğlağı yaşatmaya uğraşan sahibinin çabalarına rağmen oğlak yaşamını yitirdi.
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Kilis'te bir keçinin kulağında boynuz çıktı
14 Ocak, 14:11
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