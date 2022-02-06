Kilis’te gözü alnında olan oğlak öldü

Gökmusa köyünde hayvancılık yapan 40 yaşındaki Ahmet Kartal, 2 gün önce akşam saatlerinde hayvanlarına bakmaya gittiğinde yeni bir oğlağın doğduğunu fark etti. Kartal, oğlağın gözlerinin alnının ortasında bulunduğu görünce şaşırdı.Oğlağı yaşatmaya uğraşan sahibinin çabalarına rağmen oğlak yaşamını yitirdi.
Kilis'te 3 gün önce dünyaya gelen ve gözü alnında olan oğlak hayatını kaybetti.
Gökmusa köyünde hayvancılık yapan 40 yaşındaki Ahmet Kartal, 2 gün önce akşam saatlerinde hayvanlarına bakmaya gittiğinde yeni bir oğlağın doğduğunu fark etti. Kartal, oğlağın gözlerinin alnınınortasında bulunduğu görünce şaşırdı.
Oğlağı yaşatmaya uğraşan sahibinin çabalarına rağmen oğlak yaşamını yitirdi.