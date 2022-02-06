https://tr.sputniknews.com/20220206/koronavirusten-hayatini-kaybeden-unlu-ekolojik-yasam-uzmani-erkan-samci-fethiyede-topraga-verildi-1053532307.html

Koronavirüsten hayatını kaybeden ünlü ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, Fethiye’de toprağa verildi

Koronavirüsten hayatını kaybeden ünlü ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, Fethiye’de toprağa verildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan ekolojik yaşam uzmanı 63 yaşındaki Erkan Şamcı, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şamcı... 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T17:07+0300

2022-02-06T17:07+0300

2022-02-06T17:07+0300

koronavirüs

türkiye

koronavirüs

erkan şamcı

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Kimyasaldan uzak, ekolojik ürün tarifleriyle tanınan ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, 63 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti.Fethiye Devlet Hastanesi'nde bir süredir koronavirüsle mücadele eden Erkan Şamcı'nın ölüm haberini eşi Lyudmyla Şamcı sosyal medya aracılığıyla duyurmuştu.Sağlıklı yaşam için doğal temizlik önerileri ve pratik uygulamaları ile ilgili “Ekolojik Temizliğin Kitabı”nı yazan Erkan Şamcı, Ekopolis olarak da biliniyordu. Geçtiğimiz günlerde korona virüse yakalanan ve tedavi gördüğü Fethiye Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Erkan Şamcı için Rıdvan Camii'nde cenaze namazı gerçekleştirildi.

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türkiye, koronavirüs, erkan şamcı