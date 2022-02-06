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Koronavirüsten hayatını kaybeden ünlü ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, Fethiye’de toprağa verildi
Koronavirüsten hayatını kaybeden ünlü ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, Fethiye’de toprağa verildi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan ekolojik yaşam uzmanı 63 yaşındaki Erkan Şamcı, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şamcı... 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T17:07+0300
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koronavirüs
türkiye
koronavirüs
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Kimyasaldan uzak, ekolojik ürün tarifleriyle tanınan ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, 63 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti.Fethiye Devlet Hastanesi'nde bir süredir koronavirüsle mücadele eden Erkan Şamcı'nın ölüm haberini eşi Lyudmyla Şamcı sosyal medya aracılığıyla duyurmuştu.Sağlıklı yaşam için doğal temizlik önerileri ve pratik uygulamaları ile ilgili “Ekolojik Temizliğin Kitabı”nı yazan Erkan Şamcı, Ekopolis olarak da biliniyordu. Geçtiğimiz günlerde korona virüse yakalanan ve tedavi gördüğü Fethiye Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Erkan Şamcı için Rıdvan Camii'nde cenaze namazı gerçekleştirildi.
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türkiye, koronavirüs, erkan şamcı

Koronavirüsten hayatını kaybeden ünlü ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, Fethiye’de toprağa verildi

17:07 06.02.2022
© İHA / MURAT YALÇINKoronavirüsten ölen ünlü ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, Fethiye’de toprağa verildi
Koronavirüsten ölen ünlü ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, Fethiye’de toprağa verildi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© İHA / MURAT YALÇIN
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan ekolojik yaşam uzmanı 63 yaşındaki Erkan Şamcı, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şamcı Fethiye'de toprağa verildi.
Kimyasaldan uzak, ekolojik ürün tarifleriyle tanınan ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, 63 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti.
Fethiye Devlet Hastanesi'nde bir süredir koronavirüsle mücadele eden Erkan Şamcı'nın ölüm haberini eşi Lyudmyla Şamcı sosyal medya aracılığıyla duyurmuştu.
Sağlıklı yaşam için doğal temizlik önerileri ve pratik uygulamaları ile ilgili “Ekolojik Temizliğin Kitabı”nı yazan Erkan Şamcı, Ekopolis olarak da biliniyordu. Geçtiğimiz günlerde korona virüse yakalanan ve tedavi gördüğü Fethiye Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Erkan Şamcı için Rıdvan Camii'nde cenaze namazı gerçekleştirildi.
Türkiye - İstanbul - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
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