https://tr.sputniknews.com/20220206/lugansk-ukrayna-ordusu-donbassa-gondermek-uzere-yedek-askeri-personel-hazirliyor---1053533585.html
Lugansk: Ukrayna ordusu, Donbass’a göndermek üzere yedek askeri personel hazırlıyor
Lugansk: Ukrayna ordusu, Donbass’a göndermek üzere yedek askeri personel hazırlıyor
Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LNR), Ukrayna ordusunun Donbass’taki operasyon bölgesine göndermek üzere... 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T17:55+0300
2022-02-06T17:55+0300
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LNR Milis Gücü Sözcüsü İvan Filiponenko, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun Donbass’taki operasyon bölgesine göndermek üzere yedek askeri personel hazırladığını belirtti. Filiponenko, “(Ukrayna Silahlı Kuvvetleri) 30. Tugayının görevleri hedeflendiği gibi yerine getirmesini sağlamayan son derece düşük personel sayısı nedeniyle birlik komutanlığı, genel askeri ihtiyat birliklerinin yardımını kullanmak zorunda kaldı. Bu bağlamda tugay komuta subaylarının rehberliğinde yedek birliklere yoğun eğitim verilip, ardından bu askerler birliğinin ileri mevzilerine gönderiliyor” diye konuştu. Donetsk: Ukrayna ordusu, Donbass'taki bir yerleşim birimine dört tank konuşlandırdı Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DNR) Halk Milisi sözcüsü ise Ukrayna ordusunun Donbass’ta bir yerleşim birimine dört tank konuşlandırdığı bilgisini verdi. Sözcü, “Privolnoye yerleşim biriminde, özel konut binalarının yakınında dört adet T-64 tankının konuşlandırıldığı tespit edildi. Militanlar ayrıca Avdeyevka’da konut bölgesinin yakınına BTR-80 zırhlı personel taşıyıcısı yerleştirdi” açıklamasında bulundu. Ukrayna yönetimi Nisan 2014’te ülkeden tek taraflı bağımsızlık ilan eden DNR ve LNR’ye karşı askeri operasyon başlatmıştı. Birleşmiş Milletler’in (BM) son verilerine göre kriz sırasında yaklaşık 13 bin kişi hayatını kaybetti. Krizin çözümü ile ilgili temas grubu kapsamında görüşmeler yürütülüyor, ancak ateşkes anlaşmasına varılmasına rağmen bölgede silahlı çatışmalar sürüyor. Moskova birçok kez Kiev’in Minsk Anlaşmalarını yerine getirmediğini ve ihtilafın çözümüne ilişkin müzakereleri uzattığını açıklamıştı. Rusya ayrıca NATO ülkelerinin sınır bölgesine askeri teçhizat sevkiyatı ve Donbass’taki Batılı eğitmenlerin sayılarının artmasıyla ilgili endişelerini de dile getiriyor.
https://tr.sputniknews.com/20220205/lugansk-ukrayna-donbasstaki-temas-hatti-yakinlarina-zirhli-arac-konuslandirdi-1053500452.html
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Lugansk: Ukrayna ordusu, Donbass’a göndermek üzere yedek askeri personel hazırlıyor
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Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LNR), Ukrayna ordusunun Donbass’taki operasyon bölgesine göndermek üzere yedek askeri personel hazırladığını duyurdu.
LNR Milis Gücü Sözcüsü İvan Filiponenko, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun Donbass’taki operasyon bölgesine göndermek üzere yedek askeri personel hazırladığını belirtti.
Filiponenko, “(Ukrayna Silahlı Kuvvetleri) 30. Tugayının görevleri hedeflendiği gibi yerine getirmesini sağlamayan son derece düşük personel sayısı nedeniyle birlik komutanlığı, genel askeri ihtiyat birliklerinin yardımını kullanmak zorunda kaldı. Bu bağlamda tugay komuta subaylarının rehberliğinde yedek birliklere yoğun eğitim verilip, ardından bu askerler birliğinin ileri mevzilerine gönderiliyor” diye konuştu.
Donetsk: Ukrayna ordusu, Donbass'taki bir yerleşim birimine dört tank konuşlandırdı
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DNR) Halk Milisi sözcüsü ise Ukrayna ordusunun Donbass’ta bir yerleşim birimine dört tank konuşlandırdığı bilgisini verdi.
Sözcü, “Privolnoye yerleşim biriminde, özel konut binalarının yakınında dört adet T-64 tankının konuşlandırıldığı tespit edildi. Militanlar ayrıca Avdeyevka’da konut bölgesinin yakınına BTR-80 zırhlı personel taşıyıcısı yerleştirdi” açıklamasında bulundu.
Ukrayna yönetimi Nisan 2014’te ülkeden tek taraflı bağımsızlık ilan eden DNR ve LNR’ye karşı askeri operasyon başlatmıştı.
Birleşmiş Milletler’in (BM) son verilerine göre kriz sırasında yaklaşık 13 bin kişi hayatını kaybetti. Krizin çözümü ile ilgili temas grubu kapsamında görüşmeler yürütülüyor, ancak ateşkes anlaşmasına varılmasına rağmen bölgede silahlı çatışmalar sürüyor.
Moskova birçok kez Kiev’in Minsk Anlaşmalarını yerine getirmediğini ve ihtilafın çözümüne ilişkin müzakereleri uzattığını açıklamıştı. Rusya ayrıca NATO ülkelerinin sınır bölgesine askeri teçhizat sevkiyatı ve Donbass’taki Batılı eğitmenlerin sayılarının artmasıyla ilgili endişelerini de dile getiriyor.