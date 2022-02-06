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https://tr.sputniknews.com/20220206/madagaskari-batsirai-kasirgasi-vurdu-44-milyon-kisi-risk-altinda-1053526210.html
Madagaskar'ı Batsirai Kasırgası vurdu: 4.4 milyon kişi risk altında
Madagaskar'ı Batsirai Kasırgası vurdu: 4.4 milyon kişi risk altında
Madagaskar’ı Ana tropikal fırtınasının ardından Batsirai Kasırgası vurdu. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, Batsirai’nin en az 4.4... 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T13:30+0300
2022-02-06T13:33+0300
dünya
madagaskar
fırtına
batsirai
kasırga
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Madagaskar’ı Ana tropikal fırtınasının ardından iki haftadan kısa bir süre içinde bu kez de Batsirai Kasırgası vurdu. Ülkenin doğu kıyısında bulunan ve başkent Antananarivo'nun 530 kilometre güneydoğusundaki Mananjary’de karaya çıkan kasırganın, saatte 250 kilometre hıza varan rüzgarlara ve 15 metre yüksekliğinde dalgalara neden olması bekleniyor. Binlerce kişi kasırga nedeniyle tahliye edildi. Uzmanlar, Batsirai Kasırgası’nın Mozambik, Malavi ve Zimbabve'yi de vuran ve Madagaskar’da 58 kişinin ölümüne neden olan Ana tropikal fırtınasından daha güçlü olmasından korkuyor. Ülkeyi vuran en kötü kasırga olabilirÇevre Bakanı Vahinala Raharinirina basına verdiği demeçte, adayı vuran Batsirai’nin yaklaşık 600 bin kişiyi etkilemesinin beklendiğini ve ülkeyi vuran en kötü kasırga olabileceğini ifade etti. Sel ve toprak kaymaları sonucu tahminen 150 bin kişinin evsiz kalmasından korkuluyor. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, Batsirai’nin en az 4.4 milyon insan için risk oluşturduğunu belirtti. Petrol tankeri karaya oturduÖte yandan Fransa’nın Hint Okyanusu’nda yer alan denizaşırı toprağı La Reunion'ın güney kıyısında Tresta Star adlı petrol tankeri dün Batsirai nedeniyle karaya oturdu. Yetkililer, gemiden bulunan Hindistan ve Bangladeş uyruklu 11 mürettebatın zorlu hava koşullarına rağmen kurtarıldığını belirterek, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi. Tankerin boş olduğunu aktaran yetkililer, Batsirai nedeniyle La Reunion’da 12 kişinin yaralandığını açıkladı.
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madagaskar, fırtına, batsirai, kasırga

Madagaskar'ı Batsirai Kasırgası vurdu: 4.4 milyon kişi risk altında

13:30 06.02.2022 (güncellendi: 13:33 06.02.2022)
© REUTERS / ALKIS KONSTANTINIDISMadagaskar
Madagaskar - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© REUTERS / ALKIS KONSTANTINIDIS
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Madagaskar’ı Ana tropikal fırtınasının ardından Batsirai Kasırgası vurdu. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, Batsirai’nin en az 4.4 milyon insan için risk oluşturduğunu belirtti.
Madagaskar’ı Ana tropikal fırtınasının ardından iki haftadan kısa bir süre içinde bu kez de Batsirai Kasırgası vurdu. Ülkenin doğu kıyısında bulunan ve başkent Antananarivo'nun 530 kilometre güneydoğusundaki Mananjary’de karaya çıkan kasırganın, saatte 250 kilometre hıza varan rüzgarlara ve 15 metre yüksekliğinde dalgalara neden olması bekleniyor. Binlerce kişi kasırga nedeniyle tahliye edildi.
Uzmanlar, Batsirai Kasırgası’nın Mozambik, Malavi ve Zimbabve'yi de vuran ve Madagaskar’da 58 kişinin ölümüne neden olan Ana tropikal fırtınasından daha güçlü olmasından korkuyor.

Ülkeyi vuran en kötü kasırga olabilir

Çevre Bakanı Vahinala Raharinirina basına verdiği demeçte, adayı vuran Batsirai’nin yaklaşık 600 bin kişiyi etkilemesinin beklendiğini ve ülkeyi vuran en kötü kasırga olabileceğini ifade etti. Sel ve toprak kaymaları sonucu tahminen 150 bin kişinin evsiz kalmasından korkuluyor.
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, Batsirai’nin en az 4.4 milyon insan için risk oluşturduğunu belirtti.

Petrol tankeri karaya oturdu

Öte yandan Fransa’nın Hint Okyanusu’nda yer alan denizaşırı toprağı La Reunion'ın güney kıyısında Tresta Star adlı petrol tankeri dün Batsirai nedeniyle karaya oturdu. Yetkililer, gemiden bulunan Hindistan ve Bangladeş uyruklu 11 mürettebatın zorlu hava koşullarına rağmen kurtarıldığını belirterek, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi. Tankerin boş olduğunu aktaran yetkililer, Batsirai nedeniyle La Reunion’da 12 kişinin yaralandığını açıkladı.
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