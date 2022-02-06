Mağaza çalışanı 'Heimlich manevrası' ile 2 yaşındaki çocuğun hayatını kurtardı

“Hanımefendiyi tebrik ediyorum. Müthiş bir hamleyle cismi çıkartmış. Normalde tıpta kullandığımız bizim kendi öğrencilerimize anlattığımız, öğrencilere böyle yapılması gerekli dediğimiz bir hamle. 'Heimlich 'isimli bir manevra. Hanımefendi eğer eğitimi varsa zaten doğru yapmış yaptığını. Eğer eğitimsiz ise spontane yapmış. Ya da sosyal medyadan seyretmiş. Çok başarılı bir hareketti. Çocuğun hayatını kurtarmış. Çünkü orada dakikalarla mücadele ediliyor. Bu çocuk belki bir dakika kadar daha kalsaydı muhtemelen sağlığıyla ilgili çok daha kötü şeyler olabilirdi. Gelişmiş ülkelerde de bizim ülkemizde de ilk yardım eğitimleri verilebiliyor. İleri seviyede bir ilk yardım eğitimine gerek yok. Bu basit bir ilk yardım eğitimi aslında. Toplumun her zaman ihtiyacı olabilir. Bir can kurtarıldı. Bir insan hayatını kurtarmak, tüm dünyanın hayatını kurtarmak, tüm insanlığın hayatını kurtarmak gibi bir şeydir."