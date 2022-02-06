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Mağaza çalışanı 'Heimlich manevrası' ile 2 yaşındaki çocuğun hayatını kurtardı
Mağaza çalışanı 'Heimlich manevrası' ile 2 yaşındaki çocuğun hayatını kurtardı
Beykoz'da ailesiyle seyir halindeki otomobilde bulunan 2 yaşındaki kız çocuğunun nefes borusuna ekmek parçası kaçtı. Bu sırada caddedeki bir mağazanın çalışanı... 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T13:32+0300
2022-02-06T13:40+0300
heimlich manevrası
türkiye
beykoz
kurtarma
çocuk
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İstanbul’da iddiaya göre; içinde bir ailenin olduğu otomobil seyir halinde ilerlediği sırada 2 yaşındaki çocuklarının boğazına ekmek parçası kaçtı. Kızlarının fenalaştığını gören anne ve baba araçtan inerek çevredekilerden yardım istedi. Annenin kucağında yarı baygın halde çocuğu gören vatandaşlar seferber oldu. Feryat eden annenin seslerini duyan cadde üzerindeki bir mağaza çalışanı Nurgül Arslan, çocuğun yanına gitti. Kadın çocuğu kucağına alarak ‘Heimlich manevrası’ tekniğini uyguladı.Yapılan doğru hamleyle çocuğun nefes borusuna kaçan ekmek parçası çıkartıldı. Daha sonra anne ve baba mağaza çalışanına teşekkür ettikten sonra nefes alan kız çocuğunu kontrol amaçlı hastaneye götürdü. 2 yaşındaki hayata tutunduğu anlar bir motosikletlinin kask kamerası görüntülerine yansıdı.‘Çocuğu kadının elinden aldım, sırtına vurdum’Heimlich manevrası tekniğini uygulayan mağaza çalışanı Nurgül Arslan, şunları söyledi:Tekniği eşimden gördüğünü söyleyen Arslan, “Bende 2 çocuk annesiyim. Bir de izledim videolardan gördüm. Bununla ilgili herhangi bir eğitim almadım. Kadının durumuna çok üzüldüm. Ben de bir anneyim. Benim çocuğumda o durumda olsa başkası da aynı şeyi yapardı. Çok merak ediyorum. O çocuğun durumu nasıl? Oksijensiz kalmıştı. Beyninde veya fiziki bir hasar var mı? Gelip en azından çocuğun durumuyla ilgili bilgi verselerdi sevinirdim. Aileyi hiç tanımıyorum. Çocuğun ağzındaki ekmek parçasını parmağımla aldım" diye konuştu.‘Müthiş bir hamleyle cismi çıkartmış’Yapılan Heimlich manevrası tekniği hakkında bilgi veren Op. Dr. Ahmet Karadağ, şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20211225/bakan-koca-paylasti-ilk-yardim-bilgisi-hayat-kurtardi-1052116403.html
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heimlich manevrası, beykoz, kurtarma, çocuk

Mağaza çalışanı 'Heimlich manevrası' ile 2 yaşındaki çocuğun hayatını kurtardı

13:32 06.02.2022 (güncellendi: 13:40 06.02.2022)
© DHABeykoz, çocuğun hayatını kurtaran mağaza çalışanı Nurgül Arslan
Beykoz, çocuğun hayatını kurtaran mağaza çalışanı Nurgül Arslan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© DHA
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Beykoz'da ailesiyle seyir halindeki otomobilde bulunan 2 yaşındaki kız çocuğunun nefes borusuna ekmek parçası kaçtı. Bu sırada caddedeki bir mağazanın çalışanı Nurgül Arslan yardıma koştu. Arslan, 'Heimlich manevrası' ile çocuğun tekrar nefes almasını sağladı.
İstanbul’da iddiaya göre; içinde bir ailenin olduğu otomobil seyir halinde ilerlediği sırada 2 yaşındaki çocuklarının boğazına ekmek parçası kaçtı. Kızlarının fenalaştığını gören anne ve baba araçtan inerek çevredekilerden yardım istedi. Annenin kucağında yarı baygın halde çocuğu gören vatandaşlar seferber oldu. Feryat eden annenin seslerini duyan cadde üzerindeki bir mağaza çalışanı Nurgül Arslan, çocuğun yanına gitti. Kadın çocuğu kucağına alarak ‘Heimlich manevrası’ tekniğini uyguladı.
Yapılan doğru hamleyle çocuğun nefes borusuna kaçan ekmek parçası çıkartıldı. Daha sonra anne ve baba mağaza çalışanına teşekkür ettikten sonra nefes alan kız çocuğunu kontrol amaçlı hastaneye götürdü. 2 yaşındaki hayata tutunduğu anlar bir motosikletlinin kask kamerası görüntülerine yansıdı.

‘Çocuğu kadının elinden aldım, sırtına vurdum’

Heimlich manevrası tekniğini uygulayan mağaza çalışanı Nurgül Arslan, şunları söyledi:
“Dükkandaydık. Dışarıdan bir çığlık sesi geldi. Kadın kucağında çocuğu götürüyordu. Çocuk baygındı. Kendinde değildi. Bilinci de kapalıydı. Saçları, kolları sallanıyordu. Ölmüş gibiydi. Görünce bir an kendimi yola atlama hissiyatı geldi. Bilmiyorum neden yaptığımı. Çocuğu kadının elinden aldım. Sırtına vurdum çıkmadı. Karnına basınç yapınca çıktı. İstifra etti. Gözlerini açtı. Bir nefes aldı. Ondan sonra annesi alabilir miyim deyince ona verdim. Sonra arabaya geçtiler. Çocuğun babası sapsarı olmuştu. Hastane sordular. Çocuk arabaya oturunca öksürdü, ağlamaya başladı, gözlerinden yaş geldi. Tamamen kendine geldi. Sonra kadın elini uzattı, teşekkür etti."
Tekniği eşimden gördüğünü söyleyen Arslan, “Bende 2 çocuk annesiyim. Bir de izledim videolardan gördüm. Bununla ilgili herhangi bir eğitim almadım. Kadının durumuna çok üzüldüm. Ben de bir anneyim. Benim çocuğumda o durumda olsa başkası da aynı şeyi yapardı. Çok merak ediyorum. O çocuğun durumu nasıl? Oksijensiz kalmıştı. Beyninde veya fiziki bir hasar var mı? Gelip en azından çocuğun durumuyla ilgili bilgi verselerdi sevinirdim. Aileyi hiç tanımıyorum. Çocuğun ağzındaki ekmek parçasını parmağımla aldım" diye konuştu.

‘Müthiş bir hamleyle cismi çıkartmış’

Yapılan Heimlich manevrası tekniği hakkında bilgi veren Op. Dr. Ahmet Karadağ, şunları kaydetti:
“Hanımefendiyi tebrik ediyorum. Müthiş bir hamleyle cismi çıkartmış. Normalde tıpta kullandığımız bizim kendi öğrencilerimize anlattığımız, öğrencilere böyle yapılması gerekli dediğimiz bir hamle. 'Heimlich 'isimli bir manevra. Hanımefendi eğer eğitimi varsa zaten doğru yapmış yaptığını. Eğer eğitimsiz ise spontane yapmış. Ya da sosyal medyadan seyretmiş. Çok başarılı bir hareketti. Çocuğun hayatını kurtarmış. Çünkü orada dakikalarla mücadele ediliyor. Bu çocuk belki bir dakika kadar daha kalsaydı muhtemelen sağlığıyla ilgili çok daha kötü şeyler olabilirdi. Gelişmiş ülkelerde de bizim ülkemizde de ilk yardım eğitimleri verilebiliyor. İleri seviyede bir ilk yardım eğitimine gerek yok. Bu basit bir ilk yardım eğitimi aslında. Toplumun her zaman ihtiyacı olabilir. Bir can kurtarıldı. Bir insan hayatını kurtarmak, tüm dünyanın hayatını kurtarmak, tüm insanlığın hayatını kurtarmak gibi bir şeydir."
Kafe çalışanı, soluk borusuna yemek kaçan minik kızı kurtardı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
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Nefes borusuna yiyecek kaçan çocuk Heimlich manevrası ile kafe personeli tarafından kurtarıldı
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