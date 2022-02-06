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Mersin'de orman yangınlarından etkilenen badem ağaçları çiçeklendi
Mersin'de orman yangınlarından etkilenen badem ağaçları çiçeklendi
Mersin'in Silifke ilçesinde, geçen yıl orman yangınlarında zarar gören bölgelerdeki badem ağaçları çiçek açtı. 06.02.2022, Sputnik Türkiye
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silifke, mersin, orman yangını

Mersin'de orman yangınlarından etkilenen badem ağaçları çiçeklendi

11:24 06.02.2022 (güncellendi: 11:30 06.02.2022)
© AAMersin'deki orman yangınlarından etkilenen badem ağaçları çiçeklendi
Mersin'deki orman yangınlarından etkilenen badem ağaçları çiçeklendi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© AA
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Mersin'in Silifke ilçesinde, geçen yıl orman yangınlarında zarar gören bölgelerdeki badem ağaçları çiçek açtı.
© AAMersin'in Silifke ilçesinde geçen yıl temmuz ayında çıkan orman yangınında tarımsal alanların zarar gördüğü Işıklı Mahallesi'nde, badem ağaçlarının çiçek açması bölgedeki üreticileri sevindirdi.
Mersin'deki orman yangınlarından etkilenen badem ağaçları çiçeklendi - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Mersin'in Silifke ilçesinde geçen yıl temmuz ayında çıkan orman yangınında tarımsal alanların zarar gördüğü Işıklı Mahallesi'nde, badem ağaçlarının çiçek açması bölgedeki üreticileri sevindirdi.
© AASilifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, bölgedeki badem ağaçlarının büyük bölümünün orman yangınlarında zarar gördüğünü belirtti.
Mersin'deki orman yangınlarından etkilenen badem ağaçları çiçeklendi - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, bölgedeki badem ağaçlarının büyük bölümünün orman yangınlarında zarar gördüğünü belirtti.
© AADoygun, "Yaklaşık 300 bine yakın badem ağacı var. Yangınlardan dolayı çok sayıda ağacımız zarar gördü. Çiftçimiz yine de umutlu ve mutlu. Çiçekler meyveye döndüğünde daha da mutlu olacaklar" dedi.
Mersin'deki orman yangınlarından etkilenen badem ağaçları çiçeklendi - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Doygun, "Yaklaşık 300 bine yakın badem ağacı var. Yangınlardan dolayı çok sayıda ağacımız zarar gördü. Çiftçimiz yine de umutlu ve mutlu. Çiçekler meyveye döndüğünde daha da mutlu olacaklar" dedi.
© AAIşıklı Mahallesi Muhtarı Zafer Can da badem ağaçlarının çiçek açmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Geçen seneki büyük yangın felaketinde ağaçlarımızın yüzde 80'i yandı. Devletimiz bize fidan, gübre, damlama sulama sistemi ve havuz brandası desteği verdi. Bu çiçekler de bize umut oldu. Köyümüzdeki bütün bahçeleri eski haline getireceğiz çünkü bizim en büyük gelir kaynağımız" ifadelerini kullandı.
Mersin'deki orman yangınlarından etkilenen badem ağaçları çiçeklendi - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Işıklı Mahallesi Muhtarı Zafer Can da badem ağaçlarının çiçek açmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Geçen seneki büyük yangın felaketinde ağaçlarımızın yüzde 80'i yandı. Devletimiz bize fidan, gübre, damlama sulama sistemi ve havuz brandası desteği verdi. Bu çiçekler de bize umut oldu. Köyümüzdeki bütün bahçeleri eski haline getireceğiz çünkü bizim en büyük gelir kaynağımız" ifadelerini kullandı.
© AASilifke ilçesinde, geçen yıl 29 Temmuz'da çıkan orman yangını üçüncü gününde kontrol altına alınmıştı. Yangında tarımsal alanlar da zarar görmüştü.
Mersin'deki orman yangınlarından etkilenen badem ağaçları çiçeklendi - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Silifke ilçesinde, geçen yıl 29 Temmuz'da çıkan orman yangını üçüncü gününde kontrol altına alınmıştı. Yangında tarımsal alanlar da zarar görmüştü.
1/5
© AA
Mersin'in Silifke ilçesinde geçen yıl temmuz ayında çıkan orman yangınında tarımsal alanların zarar gördüğü Işıklı Mahallesi'nde, badem ağaçlarının çiçek açması bölgedeki üreticileri sevindirdi.
2/5
© AA
Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, bölgedeki badem ağaçlarının büyük bölümünün orman yangınlarında zarar gördüğünü belirtti.
3/5
© AA
Doygun, "Yaklaşık 300 bine yakın badem ağacı var. Yangınlardan dolayı çok sayıda ağacımız zarar gördü. Çiftçimiz yine de umutlu ve mutlu. Çiçekler meyveye döndüğünde daha da mutlu olacaklar" dedi.
4/5
© AA
Işıklı Mahallesi Muhtarı Zafer Can da badem ağaçlarının çiçek açmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Geçen seneki büyük yangın felaketinde ağaçlarımızın yüzde 80'i yandı. Devletimiz bize fidan, gübre, damlama sulama sistemi ve havuz brandası desteği verdi. Bu çiçekler de bize umut oldu. Köyümüzdeki bütün bahçeleri eski haline getireceğiz çünkü bizim en büyük gelir kaynağımız" ifadelerini kullandı.
5/5
© AA
Silifke ilçesinde, geçen yıl 29 Temmuz'da çıkan orman yangını üçüncü gününde kontrol altına alınmıştı. Yangında tarımsal alanlar da zarar görmüştü.
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