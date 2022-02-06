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Milli Savunma Bakanı Akar koronavirüse yakalandı
Milli Savunma Bakanı Akar koronavirüse yakalandı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam... 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T18:38+0300
2022-02-06T18:38+0300
2022-02-06T18:49+0300
türkiye
hulusi akar
milli savunma bakanlığı (msb)
türkiye
koronavirüs
koronavirüs tedbirleri
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüse yakalandığını duyurdu.Akar sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şunları ifade etti:
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hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb), türkiye, koronavirüs, koronavirüs tedbirleri
Milli Savunma Bakanı Akar koronavirüse yakalandı
18:38 06.02.2022 (güncellendi: 18:49 06.02.2022) Abone ol
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Akar sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şunları ifade etti:
"Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.