https://tr.sputniknews.com/20220206/milli-savunma-bakani-akar-koronaviruse-yakalandi-1053534696.html

Milli Savunma Bakanı Akar koronavirüse yakalandı

Milli Savunma Bakanı Akar koronavirüse yakalandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam... 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T18:38+0300

2022-02-06T18:38+0300

2022-02-06T18:49+0300

türkiye

hulusi akar

milli savunma bakanlığı (msb)

türkiye

koronavirüs

koronavirüs tedbirleri

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüse yakalandığını duyurdu.Akar sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şunları ifade etti:

https://tr.sputniknews.com/20220206/putin-erdogana-gecmis-olsun-dileklerini-iletti---1053533284.html

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hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb), türkiye, koronavirüs, koronavirüs tedbirleri