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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220206/mirror-ingiltere-ukraynaya-ozel-kuvvet-personeli-konuslandirildi-1053523650.html
Mirror: İngiltere, Ukrayna’ya özel kuvvet personeli konuşlandırıldı
Mirror: İngiltere, Ukrayna’ya özel kuvvet personeli konuşlandırıldı
İngiliz basını, İngiltere’nin Ukrayna’ya özel kuvvetlerini gönderdiğini yazdı. Buna göre Ukrayna’ya gönderildiği belirtilen özel kuvvet personeli, ülkenin... 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T12:14+0300
2022-02-06T12:19+0300
ingiltere
ukrayna
mirror
asker
ukrayna krizi
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İngiliz Mirror gazetesi, İngiltere’nin Ukrayna’ya 100’ü aşkın özel kuvvet birlikleri personelini gönderdiğini yazdı. İngiliz personelin ‘teröristler, keskin nişancılar ve sabotajcılar ile mücadele taktikleri konusunda Ukraynalı askerlere deneyimlerini aktaracakları’ ifade edildi. İngiliz gazetesinin haberine göre söz konusu özel güçlerin Ukrayna’ya konuşlandırılması, İngiltere’nin elit birliklerinin Afganistan’dan geri çekilmesi sayesinde mümkün olabildi. Mirror’a bilgi aktaran kaynakları, “İngiltere özel kuvvetleri, Ukraynalı askerlere yardımcı olmak için bölgeye konuşlandırıldı. Özel kuvvet personelinin Ukraynalı güçler için yararlı olacak bir dizi becerisi mevcut” dedi. İngiliz güçlerin Ukrayna’ya konuşlandırılmaları, ülkenin doğusunda gerilimin yıllardır görülmemiş düzeyde tırmandığı bir döneme denk geliyor. Ukrayna hükümeti, ülke ordusunun neredeyse yarısını doğudaki cephe hattına konuşlandırmış durumda. İngiltere, Ukrayna hükümetine silah yardımı da yapıyor.
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ingiltere, ukrayna, mirror, asker

Mirror: İngiltere, Ukrayna’ya özel kuvvet personeli konuşlandırıldı

12:14 06.02.2022 (güncellendi: 12:19 06.02.2022)
© AFP 2021 / PIUS UTOMI EKPEIİngiliz askerleri
İngiliz askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© AFP 2021 / PIUS UTOMI EKPEI
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İngiliz basını, İngiltere’nin Ukrayna’ya özel kuvvetlerini gönderdiğini yazdı. Buna göre Ukrayna’ya gönderildiği belirtilen özel kuvvet personeli, ülkenin doğusunda gerilimin tırmandığı bu dönemde Ukraynalı askerlere danışmanlık yapacak.
İngiliz Mirror gazetesi, İngiltere’nin Ukrayna’ya 100’ü aşkın özel kuvvet birlikleri personelini gönderdiğini yazdı.
İngiliz personelin ‘teröristler, keskin nişancılar ve sabotajcılar ile mücadele taktikleri konusunda Ukraynalı askerlere deneyimlerini aktaracakları’ ifade edildi.
İngiliz gazetesinin haberine göre söz konusu özel güçlerin Ukrayna’ya konuşlandırılması, İngiltere’nin elit birliklerinin Afganistan’dan geri çekilmesi sayesinde mümkün olabildi.
Mirror’a bilgi aktaran kaynakları, “İngiltere özel kuvvetleri, Ukraynalı askerlere yardımcı olmak için bölgeye konuşlandırıldı. Özel kuvvet personelinin Ukraynalı güçler için yararlı olacak bir dizi becerisi mevcut” dedi.
İngiliz güçlerin Ukrayna’ya konuşlandırılmaları, ülkenin doğusunda gerilimin yıllardır görülmemiş düzeyde tırmandığı bir döneme denk geliyor. Ukrayna hükümeti, ülke ordusunun neredeyse yarısını doğudaki cephe hattına konuşlandırmış durumda. İngiltere, Ukrayna hükümetine silah yardımı da yapıyor.
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