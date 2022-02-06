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https://tr.sputniknews.com/20220206/muglada-beton-buzun-icinde-sikisan-keci-kurtarildi-1053517245.html
Muğla'da beton büzün içinde sıkışan keçi kurtarıldı
Muğla'da beton büzün içinde sıkışan keçi kurtarıldı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde beton büzün içinde sıkışan keçiyi itfaiye ekibi kurtardı. 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T02:42+0300
2022-02-06T02:42+0300
2022-02-06T02:51+0300
yaşam
keçi
muğla
beton
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Gerişburnu Mahallesi'nde Soner Conkuş'a ait keçinin beton büzün içine düşerek mahsur kaldığı ihbarını alan Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri belirtilen adrese gitti.Ekipler, büzün içindeki keçiyi yaptıkları çalışma sonucu kurtardı.Keçi, sahibine teslim edildi.
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keçi, muğla, beton
Muğla'da beton büzün içinde sıkışan keçi kurtarıldı 02:42 06.02.2022 (güncellendi: 02:51 06.02.2022) Abone ol
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde beton büzün içinde sıkışan keçiyi itfaiye ekibi kurtardı.
Gerişburnu Mahallesi'nde Soner Conkuş'a ait keçinin beton büzün içine düşerek mahsur kaldığı ihbarını alan Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri belirtilen adrese gitti.
Ekipler, büzün içindeki keçiyi yaptıkları çalışma sonucu kurtardı.
Keçi, sahibine teslim edildi.